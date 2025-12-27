Marta Abengochea será la candidata de Izquierda Unida a las elecciones de Aragón

Marta Abengochea, líder de Izquierda Unida en Aragón, será la candidata del partido, dentro de la coalición formada con Movimiento Sumar, a la presidencia del Gobierno de Aragón. Abengochea será la cabeza de una lista que ha estado "más cerca que otras veces" de incluir a Podemos, pero finalmente las izquierdas no lograron un acuerdo para ocupar con una sola papeleta su espacio político. Pese a la situación, la coordinadora general de IU en la comunidad aspira a un trabajo conjunto con las otras formaciones, apuesta por "un Aragón de derechos" y llama a "la ilusión y la movilización" del electorado progresista.

La líder de Izquierda Unida ha lamentado "no haber llegado a los máximos acuerdos posibles, a la máxima unidad", una idea a la que "aspiraba" su partido político. A su juicio, Abengochea considera que IU ha trabajado estas semanas "de forma intensa" en busca de ese pacto al que no se ha podido llegar. "Hemos buscado el mejor acuerdo en las circunstancias que tenemos", ha aseverado Abengochea, que ha destacado que "se ha trabajado, se han levantado teléfonos y elevado propuestas, para trabajar por esta unidad".

El análisis no ha estado exento de críticas veladas a Podemos. "La unidad tiene que ser útil para la ciudadanía y la clase trabajadora, pero no se construye desde la imposición, la distancia o espaldas a territorio", ha criticado Abengochea, en referencia a la tutela que los líderes nacionales de la formación morada (Ione Belarra, Pablo Fernández) han pretendido desarrollar en el pacto entre formaciones. Para la líder de IU Aragón, su partido "ha luchado desde Aragón y desde la confianza" en busca de ese acuerdo que nunca se ha dado en la historia política de la comunidad. Sin embargo, Abengochea ha rechazado la comparación con Extremadura, donde IU y Podemos repitieron y se acercaron al 10% de voto: "No es la misma situación, los mimbres son otros y todos sabemos que siempre hemos ido por separado".

La propia Abengochea ha admitido que el plan original de IU era incluir a Chunta Aragonesista, para lograr "un hecho inédito como la unidad a cuatro". La candidata de Izquierda Unida ha considerado que el pacto global ha estado "más cerca que otras veces" y sí ha destacado que "todas las formaciones han puesto interés y han trabajado". Pese a la falta de acuerdo en una papeleta común, Abengochea ha llamado a "la izquierda transformadora" a "luchar por objetivos comunes".

Abengochea ha mostrado su "profundo agradecimiento" a la formación y se ha comprometido a representar "estos valores nítidamente de izquierdas" en un contexto político poco favorable para las fuerzas de izquierdas, "con involución de derechos y con emergencia democrática". La candidata de IU Aragón ha llamado a "tener responsabilidad para frenar el avance reaccionario y las políticas de ventas de los derechos y del territorio".

La coordinadora general de IU en la comunidad ha comunicado que el acuerdo fue firmado, pero todavía no se ha precisado el orden en las listas ni el programa electoral. Sobre un hipotético cambio de nombre de su partido en la papeleta, Abengochea se ha limitado a asegurar que la coalición se ha registrado como "Izquierda Unida-Movimiento Sumar".