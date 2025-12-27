El PP defiende regularizar inmigrantes que trabajan y reprocha a Vox que quiera echarlos "sin explicar cómo"

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha defendido la idea de regularizar a las personas migrantes que llevan tiempo residiendo en el país para que puedan trabajar en aquellos sectores donde haga más falta mano de obra. Además, ha reprochado a Vox que defienda echar a estas personas del país "sin explicar cómo" lo va a hacer.

En una entrevista concedida a Europa Press, Nadal ha apuntado que mientras el PSOE ha llevado a cabo una política de fronteras abiertas y de "aquí entra todo el mundo", Vox plantea "palabras grandilocuentes" de "expulsar a millones de inmigrantes sin explicar cómo".

En este sentido, Nadal ha defendido mirar a las políticas de inmigración "más eficaces que hay en los países del mundo", y en concreto ha planteado establecer una "inmigración selectiva" donde se fijen baremos para establecer los inmigrantes que necesita el país y donde hay demanda de trabajadores que no se puede satisfacer con trabajadores españoles.

La baja natalidad

El dirigente del PP ve en esta fórmula una forma de que el país tenga la inmigración que necesita teniendo en cuenta que la tasa de natalidad en la actualidad es "muy baja". "Aunque empezamos con políticas de proteger a la familia y llevar a cabo políticas que ayuden a que la natalidad aumente, esto son décadas hasta que tiene impacto", ha expuesto. En este sentido, el miembro de la ejecutiva de la formación de Alberto Núñez Feijóo defiende que la caída de la natalidad que sufre España tiene que ser cubierta con población inmigrante "que viene a trabajar".

A su vez, Nadal propone examinar por qué la tasa de ocupación de España está diez puntos por debajo de los países más avanzados de Europa, que en su opinión se debe a que no hay incentivos adecuados a la incorporación al mercado laboral y a un "castigo fiscal importante" al trabajo impuesto desde el Gobierno. "El mercado laboral no funciona y hay que conseguir que funcione para que nuestra tasa de ocupación se parezca a la del resto del mundo", ha apostillado Nadal, que dice adherirse a la propuesta de Foment de Treball respaldada por la CEOE para incorporar al mercado de trabajo 1,5 millones de migrantes en los próximos diez años.