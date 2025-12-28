El desacuerdo de las izquierdas para las elecciones de Aragón: No soy yo, eres tú

El sueño de muchos, el resultado de siempre. El electorado a la izquierda del PSOE volverá a tener tres opciones para elegir a quién depositar su confianza en las elecciones del próximo 8 de febrero. En la variedad está el gusto, casi siempre, pero también el riesgo de remar para morir en la orilla y que la izquierda a la izquierda de los socialistas quede fuera de las Cortes de Aragón. El previsible crecimiento de la ultraderecha y los malos vaticinios para el PSOE aceleraron unas conversaciones que, por intensas y repetidas, no terminaron en triunfo.

Izquierda Unida se destapó como la fuerza más interesada en hablar con el resto de formaciones. Marta Abengochea, recientemente nombrada coordinadora, se puso manos a la obra y llamó a todos esos teléfonos que las izquierdas aragonesas cruzan cada cuatro años –esta vez, cada dos, deseo de Jorge Azcón–. Empezaba bien la cosa: todos admitían contactos, había conversaciones y parecía que, al menos de cara a la sociedad, las dos principales fuerzas (IU y Podemos) querían ese acuerdo.

Incluso la baza de Chunta Aragonesista se jugó. Era la más complicada: CHA jamás renunciará, en los comicios aragoneses, a perder su lista particular y a mantener la marca en el centro de la papeleta. El conato de crisis interna de los aragonesistas ni se llegó a encender, con Jorge Pueyo asumiendo el liderazgo electoral, aprovechando el tirón juvenil y de los dos años de trabajo en el Congreso de los Diputados.

Una Cámara Baja que, sin querer, influyó en esta complicada relación que la izquierda a la izquierda del PSOE vive en el entorno del Ebro. Hoy Pueyo es miembro del Grupo Parlamentario de Sumar, la fuerza de Yolanda Díaz que no tiene implantación en Aragón y que se quedó, en muchos territorios, en una unión electoral que acabó saltando por los aires en varias provincias. Pueyo representará a CHA, solo a CHA, en unas elecciones aragonesas en las que las siglas de Sumar irán en la misma papeleta que las de Izquierda Unida.

Marta Abengochea y Antonio Maíllo, de Izquierda Unida. / RUBÉN RUIZ

Había habido charlas entre las tres fuerzas, IU-CHA-Podemos, pero nunca en un foro común, en una sola mesa de debate. Lo pedían los aragonesistas, cuando apareció Sumar. Los de Yolanda Díaz, con la cabeza en Madrid y el corazón en no morir en las próximas elecciones generales, reclamaron su cuota. Lo mismo, paradójicamente, que pide Podemos. Dos formaciones enfrentadas en la capital cuya inquina saltó a territorio aragonés.

Sumar, en la práctica, no existe en la comunidad. No está registrado como partido y su actividad, hasta estas últimas semanas, se reduce a los comicios generales de 2023. Un momento en el que los rostros visibles fueron los militantes de IU, CHA y Podemos. Los morados rompieron al poco de entrar en el Congreso, ya con quejas de "maltrato" y colocados en bajas posiciones en las listas.

La vida orgánica se resolvió, tarea titánica mediante de la gestora, apartando a Andoni Corrales y reavivando un partido que, cuando comenzaba a hacer territorio, lo lanzaron a un adelanto electoral. Un regalo inesperado y que frustró los planes de los podemistas. El remate vino la pasada semana, en plena negociación, con la lista propuesta: nombres repetidos y una pregunta que no gustó a Corrales, que ha denunciado el proceso. Ione Belarra e Irene Montero dieron el visto bueno en sus redes, pero el pleito por las primarias aragonesas parece que coleará.

En paralelo, una negociación que no arrancaba. CHA se desligó en cuanto vio que el discurso aragonesista iba a chocar con dos partidos puramente nacionales. IU se abrió a hablar con Sumar, lo que desbarató las opciones con Podemos. Y las tres fuerzas (CHA, IU, Sumar) señalaron a los morados como causantes de "los vetos" y lamentaron "la tutela" que los podemistas tienen de la dirección nacional: el mismo viernes, a horas de cerrarse el plazo para entregar la coalición, la Ejecutiva de Podemos Aragón se reunía con Pablo Fernández, responsable de Organización, en un encuentro que solo presagiaba lo que sucedió a medianoche: María Goicoechea era la candidata de Podemos a las elecciones de Aragón. Y de nadie más.

Ricard Mitjana, Pilar Gimeno y Pablo Fernández, de Podemos. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

IU rubricó un acuerdo con Sumar que resulta más anecdótico que potente. Izquierda Unida puede demostrar, con esa coalición, su trabajo y su intención de ampliar una base ya de por sí importante, al ser "la izquierda nacional" a la izquierda del PSOE más asentada en el territorio. Muy por encima de Podemos, infinitamente más que en el caso de Sumar.

Hasta el PSOE de Pilar Alegría pidió ayer "una candidatura única" que será, si eso, para la próxima vez. Antes de la campaña, unión en la izquierda, durante, voto útil para no perder. Cambiará el discurso.

Varias semanas y muchos años después, la izquierda a la izquierda de los socialistas vuelve a ir separada y pugnará con dos papeletas (y una aragonesista) por su espacio político. La historia interminable. La de siempre.