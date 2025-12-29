Pérez Llorca reclama al Gobierno la simplificación de trámites para ejecutar cuanto antes las obras contra inundaciones pendientes

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado al Gobierno trámites simplificados y más ágiles para poder ejecutar, cuanto antes, las obras pendientes contra inundaciones en la Comunitat Valenciana. El líder del Consell lo ha hecho durante su visita al barrio de Cogullada, en Carcaixent, que quedó anegado por el desbordamiento del barranco de Barxeta que se produjo el domingo tras un episodio de fuertes lluvias que se cebó con la comarca de la Ribera y otros puntos de la provincia.

Pérez Llorca ha acudido a uno de los puntos que más sufrió el temporal acompañado del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y del diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell. Previamente, había recorrido también las localidades de Barxeta y l'Alcúdia. Junto a la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, han recorrido la zona de Cogullada, que durante las primeras horas del lunes permanecía incomunicada al quedar inundados sus accesos por carretera.

Tras hablar con algunos vecinos, que retiraban muebles afectados por el nivel de agua que entró en las viviendas, la alcaldesa aprovechó la visita del president para reivindicar infraestructuras de protección para la ciudad y el barrio: "El Barxeta ha vuelto a inundar el casco urbano de Carcaixent y la zona de Cogullada, un barrio muy castigado durante años por tantísimas inundaciones. La mota y el desvío del barranco deben agilizarse para que, cada vez que llueva o se decrete una alerta del color que sea, no sea una pesadilla. Necesitamos esas obras que minimizarán los daños ya para poder dormir tranquilos", ha expresado.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, atiende a los medios junto al president. / Perales Iborra

"Pendientes de cauces y barrancos"

De igual modo, ha recordado que la ciudad ha sufrido, en mayor o menor medida, daños y acumulaciones de agua importantes durante tres episodios climatológicos adversos en poco más de un año: primero con la dana de octubre de 2024 y otras dos en los últimos meses, la fuerte tromba del 11 de octubre y la del domingo. "Fue un día muy complicado, entró más agua que en la vida, entró con mucha fuerza y rapidez", ha detallado.

Pérez Llorca ha hecho suyas las reivindicaciones de la alcaldesa de Carcaixent porque "no es un problema singular, es compartido". "Vivimos un día complicado en toda la Comunitat Valenciana, con lluvias y granizo. Atemorizados, mirando los cauces y barrancos, porque muchas de las obras que tendrían que haberse iniciado desde la dana ni siquiera han comenzado", ha expresado el president de la Generalitat.

"¿Por qué no se ha tratado el problema como debía tratarse?", se ha cuestionado el líder del Consell, que ha añadido: "Son obras de emergencia y, en consecuencia, se tienen que ejecutar como obras de emergencia. Ya se lo reivindiqué al presidente del Gobierno, para estas cuestiones no deberían valer los trámites de un procedimiento normal, se deben hacer cambios legislativos, como los planes que está lanzando la Generalitat para simplificar la burocracia".

Por último, ha insistido en que los proyectos pendientes "se tienen que agilizar". "Los valencianos no merecemos tener que estar atemorizados cada vez que llueve", ha concluido.