La Junta de Andalucía destituye a un directivo vinculado a una empresa de la trama del ex presidente de la SEPI

La trama destapada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en torno a la exmilitante socialista y exalto cargo de Correos, Leire Díez, y el expresidente de la SEPI y exinterventor andaluz, Vicente Fernández, ha alcanzado al Gobierno andaluz de Juanma Moreno. El director de Internacionalización de la Economía de la Agencia Trade, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, ha sido cesado debido a su relación con una de las empresas investigadas, concretamente el establecimiento de hostelería La Bola, ubicado en la Cartuja.

Según ha adelantado Público y ha podido confirmar este periódico, el pasado 16 de diciembre Fernando Ferrero Álvarez-Rentería comunicó a la Consejería de Hacienda, de la que depende la Agencia Trade, su relación con una de las empresas investigadas vinculadas al ex interventor Vicente Fernández, el establecimiento de hostelería que la UCO investiga por si pudo formar parte de una operación de blanqueo de capitales.

A continuación fue cesado de su cargo con "efecto inmediato" aunque el consejo de administración de la Agencia lo formaliza en la mañana del martes 30 de diciembre. La decisión se realiza por los "daños reputacionales" que podía implicar su continuidad en el cargo. "No tenemos ninguna sospecha, simplemente nos comunicó su participación con esta empresa junto con Vicente Fernández", explica la consejera portavoz, Carolina España, quien rechaza que esto derive en una investigación interna más amplia sobre su papel como personal de alta dirección en la agencia pública.

Fernando Ferrero Álvarez-Rementería fue designado en el puesto de la Agencia Trade en 2023 dentro de una renovación del equipo directivo que se puso en marcha. Desde entonces ha ocupado esta plaza de la que fue cesado el pasado 16 de diciembre.

Confianza en el interventor general de la Junta de Andalucía

Vicente Fernández, detenido a principios de diciembre dentro de la investigación de la UCO, fue interventor general de la Junta de Andalucía durante la etapa de María Jesús Montero como consejera. Posteriormente, cuando fue designada ministra lo trasladó al Gobierno de España como parte de su equipo. Así, presidió entre 2018 y 2019 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales hasta que se reabrió el caso Emérita, de la mina de Aznalcóllar, por tuvo la condición de investigado hasta que finalmente se archivó.

Su detención provocó que la oposición señalara de forma específica a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien pidió que asumiera responsabilidades dada su estrecha relación con el ex interventor de la Junta. La también secretaria general del PSOE respondió apuntando a los vínculos que el ex presidente de la SEPI mantiene con cargos que siguieron ocupando puestos de responsabilidad en el Gobierno andaluz.

Específicamente, María Jesús Montero apuntó en una entrevista concedida a la Cadena SER, a Miguel Ángel Figueroa, actual interventor general de la Junta de Andalucía quien asumió el puesto en enero de 2025 y que previamente había ocupado puestos de responsabilidad en la SEPI junto a Vicente Fernández. "Es más, es que este señor, cuando salió de SEPI, hasta donde sé, ocupó la responsabilidad de ser el gerente de IDEA, la SEPI andaluza. Estaba en la Junta de Andalucía, Vicente Fernández se lo lleva a Madrid cuando es nombrado presidente de la SEPI, está en una de las responsabilidades más importantes que había en este organismo, director de empresas participadas".

Desde la Junta de Andalucía, sin embargo, ratifican el apoyo a Miguel Ángel Figueroa. "No tiene ninguna relación mercantil con Vicente Fernández", subrayó la consejera portavoz. El Gobierno autonómico descarta de momento que la relación entre el interventor actual y el ex presidente de la SEPI que lo incorporó a su equipo en Madrid sea base suficiente para una pérdida de confianza.