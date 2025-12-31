Sánchez hace balance del 2025: "España crece como nunca"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este miércoles un vídeo en el que hace balance de lo conseguido en 2025, destacando las medidas más importantes de cada uno de los doce meses del año.

"Hacemos balance de este año, del año 2025, y te cuento cómo este Gobierno ha mejorado tu vida mes a mes", ha señalado Sánchez, que ha asegurado que España "crece como nunca" y ha mencionando la subida de las pensiones mínimas y la aprobación de doce medidas para mejorar el acceso a la vivienda a principios de año: "Empezamos el año con lo más importante, con tu bolsillo y también con tu casa".

En febrero, ha recordado que el Gobierno subió de nuevo el salario mínimo interprofesional por lo que, actualmente, quien lo cobra "gana un 61% más que en el año 2018". "En marzo apostamos por la educación, invertimos más de 2.500 millones de euros en becas, es decir, 1.000 millones de euros más que cuando llegamos al Gobierno", ha proseguido.

También en el ámbito educativo, ha explicado que en abril garantizaron cinco comidas saludables a la semana en los comedores escolares. "Porque comer bien no debería depender del código postal de la familia y, por supuesto, tampoco del estudiante", ha subrayado. En mayo, ha agregado, exigieron a Airbnb "la retirada nada más y nada menos que de 65.000 anuncios ilegales de su plataforma, es decir, más pisos para vivir y, por tanto, menos para especular".

Del mes de junio ha destacado que el Gobierno se plantó ante la exigencia de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. "España no recortará la sanidad, no recortará en educación o en acción climática, los servicios públicos son siempre nuestra prioridad", ha defendido.

"En julio volvimos a cumplir ese compromiso de ampliar los permisos por nacimiento y cuidados hasta las 19 semanas. Por tanto, más tiempo para cuidar y menos prisas y más vida", ha añadido. Sánchez también ha valorado que en agosto aprobaron ayudas "para quienes lo perdieron todo en los incendios, demostrando que el Estado está cuando más se le necesita"; y que en septiembre activaron nuevas medidas "para frenar el genocidio en Gaza, demostrando una vez más la solidaridad del conjunto del pueblo español con la causa palestina".

En octubre el Gobierno aprobó la Ley ELA y destinó 500 millones de euros para cuidados 24/7, "para que nadie tenga que luchar solo", ha indicado el líder del Ejecutivo. "En noviembre apostamos por un modelo de transporte más accesible, más barato, más limpio, gracias a la Ley de Movilidad Sostenible y cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles y españolas. Aprobamos la subida del salario de más de 3 millones de empleados públicos hasta un 11%", ha apostillado.

Aunque, en su opinión, España "crece como nunca", el presidente del Gobierno ha reconocido que "aún quedan muchas cosas por hacer". "En 2026 este Gobierno seguirá dejándose la piel para mejorar la vida de la gente de a pie", ha concluido.