Feijóo advierte a Abascal que a Vox "no le irá bien" en el nuevo ciclo electoral si persiste en no entrar en gobiernos

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lanza una advertencia a Santiago Abascal en el inicio de un año, 2026, que comienza con la negociación para que la popular María Guardiola siga como presidenta de la Junta de Extremadura y seguirá en el primer semestre con elecciones en Aragón, Castilla y León y Extremadura.

En una entrevista publicada este viernes por la agencia Servimedia, realizada el pasado lunes 29 de diciembre, justo después de su rueda de balance del año, el líder de la oposición asegura que la estrategia del presidente de Vox, que en 2024 se salió de todos los gobiernos de coalición que compartía con el PP (incluido el de Extremadura), puede ser contraproducente a largo plazo para la formación de la extrema derecha.

Feijóo asegura en la mencionada entrevista que presentarse "para no gobernar" puede ser rentable "durante un tiempo", pero no "todo el tiempo", y advierte a Abascal que sería "una irresponsabilidad" forzar una repetición electoral en Extremadura, donde el PP aspira a gobernar con una abstención de Vox, algo que sería aritméticamente viable dado que Guardiola sumó en los comicios del pasado 21 de diciembre más escaños que toda la izquierda junta, e incluso más que el PSOE y Vox juntos. Aunque por otra parte, Guardiola no ha cerrado la puerta a reeditar la coalición que ella misma encabezó en el verano de 2023, tras haber renegado en un principio de compartir Gabinete con el partido a su derecha.

En su primera entrevista del año, el presidente de los populares, como ya hiciera en su rueda de prensa del pasado 29 de diciembre, pone en valor los resultados de Vox en Extremadura y el crecimiento que según las encuestas podría tener en el resto de comunidades autónomas, así como a nivel nacional. "Vox se ha recuperado en las encuestas y el resultado de Extremadura ha sido bueno. Otra cosa es que un partido sea útil cuando se presenta a las elecciones para no gobernar", afirma, una reflexión en la que profundiza así: "Yo entiendo que los partidos tenemos un compromiso, nos presentamos a las elecciones para pedir el voto y que ese voto se transforme en un programa político de gobierno. Pero si hay partidos que no quieren gobernar y les va bien... Le irá bien durante un tiempo, no le va a ir bien durante todo el tiempo", concluye en declaraciones a Servimedia.