Críticas a Juanma Moreno por su 'blackface' al encarnar al Rey Baltasar en la cabalgata de Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla (PP), fue uno de los protagonistas de la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla de este 2026 al encarnar al rey Baltasarcon el rostro pintado de negro, una práctica conocida como 'blackface'. Su participación en el desfile, uno de los actos más multitudinarios y simbólicos de las fiestas navideñas, ha generado una oleada de críticas por parte de distintas formaciones de la izquierda andaluza y estatal.

El episodio no ha pasado desapercibido en el debate político. Dirigentes de IU, Podemos y Adelante Andalucía han cuestionado tanto el gesto como el trasfondo que conlleva, al considerar que reproduce estereotipos raciales hoy ampliamente cuestionados. "Moreno Bonilla, disfrazado de Baltasar en la cabalgata de Sevilla. No, no es broma. Andalucía merece mucho más que un rey pintarrajeado de betún, y este año se lo vamos a demostrar", ha escrito en Instagram el secretario general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en referencia a las elecciones que se celebrarán en la comunidad autónoma este 2026.

Desde Podemos, el diputado andaluz Juan Antonio Delgado ha incidido en el carácter histórico de la crítica a este tipo de representaciones en una publicación en X: "Pintarse la cara de negro para recrear al rey Baltasar es 'blackface'. En pleno 2026, que un presidente autonómico (Moreno Bonilla) salga así normaliza un gesto racista y colonial". También Ione Belarra, líder del partido a escala nacional, ha dejado escrita su crítica en X: "Ser negro no es un disfraz. Esto se llama blackface y es puro racismo".

Un argumento que conecta con un debate recurrente en los últimos años, en el que colectivos antirracistas y entidades culturales reclaman abandonar una práctica heredada de épocas en las que no había presencia de personas negras en estos desfiles y que hoy se considera, por una parte de la población, ofensiva.

El 'blackface' tiene su origen en los espectáculos teatrales estadounidenses del siglo XIX, donde actores blancos se pintaban la cara para caricaturizar a la población afrodescendiente. Aunque en España se ha vinculado tradicionalmente a celebraciones populares como la cabalgata de Reyes, cada vez son más los municipios que optan por que el rey Baltasar sea representado por una persona negra o, directamente, por eliminar cualquier caracterización racial.

La polémica tuvo también eco durante el propio desfile. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha hecho eco de algunos de los gritos desde el público: "Pitada a Baltasar en Sevilla. Gritos de 'Sanidad Pública'. Normal. A Bonilla NO le ha salido bien la jugada. Con los Reyes Magos no se juega ni se politizan", ha publicado en X. Ignacio García se refería así a los reproches al presidente de la Junta por la crisis de los errores en los cribados de cáncer de mama que sacudieron la sanidad andaluza el pasado 2025.

El mismo partido de la oposición, al conocerse que Moreno haría de Baltasar, preparó una acción de propaganda en varios espacios de Andalucía. Así, colgaron carteles con la frase "Baltasar, este año te pedimos sanidad pública; ya sabes a que nos referimos", como forma de crítica al episodio de las pruebas de cáncer mamario.