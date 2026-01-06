El Rey subraya el compromiso de España con "el orden global basado en normas" en una época de "amenaza que llega al corazón de Europa"

La vigencia del Derecho Internacional y la situación de peligro que vive Europa han sido las dos principales alusiones al tenso momento que atraviesa el planeta incluidas por el Rey en su discurso a los militares españoles pronunciado este martes con motivo de la Pascua Militar.

Ha hablado Felipe VI en una jornada enmarcada por diversos vectores de tensión: con la invasión rusa de Ucrania en plena actividad, cuando no ha pasado una semana de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por fuerzas de Estados Unidos, y a pocas horas de que el presidente norteamericano, Donald Trump, hiciera otra de sus advertencias contra Dinamarca en pos de controlar Groenlandia. Para el Rey, el año 2025 "con sus múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias, nos deja una sensación creciente de amenaza; una amenaza que llega al corazón de Europa". En esa situación se evidencia "cuán valioso, cuán necesario, es tener unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento, una probada capacidad de adaptación y bien equipadas y pertrechadas", ha dicho el jefe del Estado.

El Rey se ha referido también al tenso ambiente de desorden internacional alineándose con la posición de la Unión Europea y del Gobierno cuando, al comentar la presencia militar española en el exterior, ha recordado que está enmarcada en "nuestro compromiso con la seguridad internacional, con el multilateralismo y, en definitiva, con el orden global basado en normas".

Disuasión creíble

La de esta Pascua Militar ha sido la primera intervención pública del Rey tras su discurso de Navidad, en el que lamentó la crispación que anida en la sociedad española. Felipe VI ha presidido la ceremonia de salutación a los militares españoles con la reina Letizia y la princesa de Asturias, Leonor. Padre e hija visten en este día uniformes del Ejército del Aire y el Espacio, él por rotación este año, y ella por ser alumna de la Academia General del Aire.

El monarca ha recordado cómo en la Unión Europea y en la OTAN, conscientes de la situación de amenaza, se ha llegado a acuerdos para "garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de disuasión, de defensa y de seguridad a largo plazo". Esa una clave de su intervención. Felipe VI ha subrayado la importancia de una "disuasión creíble".

Y para ello ha puesto en valor el "papel fundamental" de la industria de defensa, y de "la integración de tecnologías emergentes, como la Inteligencia artificial, o los medios no tripulados, drones, aéreos, navales o terrestres", que en su opinión son "un poderoso motor de transformación", la base de esa disuasión creíble.

Precisamente para hablar de disuasión y de la situación de las negociaciones de paz en Ucrania se ha ausentado en esta edición de la Pascua Militar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este martes ha viajado a París para participar en una reunión del Grupo de Voluntarios que ayuda al país invadido por Rusia.

Fuerzas puestas a prueba

El Rey ha aludido a las misiones desempeñadas por las Fuerzas Armadas en 2025 destacando el compromiso con la OTAN, especialmente en el mayor ejercicio aéreo de la Alianza, el Steadfast Dart 25, y las maniobras navales Dynamic Mariner, con la Armada acreditando su capacidad de liderar el cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad.

Entre las misiones desarrolladas en el exterior, el jefe del Estado ha valorado la contribución a la misión en el Líbano, y, en el marco europeo, ha destacado cómo "España ha seguido dando prueba de su compromiso firme e inequívoco con la seguridad internacional" en tres vectores: el "refuerzo del flanco Este de la OTAN", el "potente despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía", las misiones de policía aérea en el Báltico y de la activación del Grupo de Combate Expedicionario Dédalo entre las agrupaciones navales permanentes de la Alianza Atlántica.

Felipe VI no ha querido dejar de mencionar los "devastadores incendios forestales de este verano, con más de 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego", catástrofe en la que los ejércitos "estuvieron muy presentes". Y en ese despliegue "ha jugado un papel fundamental la UME", que se ha ganado "el agradecimiento y el aprecio de toda la sociedad española".

Ha tenido además el Rey palabras para su hija, que le escuchaba sentada a su derecha en el salón del trono del Palacio Real, valorando su formación militar: "Me consta, Leonor, que tus vivencias de estos últimos años te están ayudando a comprender y a asumir, en toda su plenitud, el compromiso y el sentido del deber, que son la brújula moral de la vida militar".