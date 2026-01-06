Sánchez calma a Sumar tras asumir su condena a EEUU y alinearse con la izquierda latinoamericana

Los socios del Gobierno de coalición cerraron el año atravesando un punto de inflexión en su relación ante la crisis por los casos de presunta corrupción y acoso sexual en el PSOE. Una brecha que se agrandó tras la primera reacción de Pedro Sánchez a la intervención de EEUU en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro. Sin embargo, a medida que el Ejecutivo ha ido moviéndose para endurecer el tono de condena y, sobre todo, alineando posiciones con los gobiernos progresistas de Latinoamérica, ambos socios han acercado sus discursos. Si bien la política exterior la marca directamente el presidente del Gobierno, se trata de un asunto especialmente sensible dentro del espacio a la izquierda del PSOE cuando algunos de sus sectores llegaron a poner en duda el rédito de permanecer dentro del Gobierno.

Los ministros de Sumar exigieron desde el primer momento alejar el fantasma de la equidistancia con una condena firme, que Sánchez asumió como secretario general del PSOE a través de una carta a la militancia. Pocas horas después, el Gobierno firmó un comunicado conjunto con los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, alineando posiciones con la izquierda institucional de la región como había pedido también el socio minoritario, según el ministro de Sumar Ernest Urtasun.

El lenguaje sigue siendo diplomáticamente calculado por parte del Gobierno, frente a conceptos como la “agresión imperialista” que utilizaron los representantes de Sumar. Con todo, el PSOE se permitía escalar otro peldaño este lunes al referirse directamente su portavoz, Montse Mínguez, a “ataque” e “invasión bélica” de EEUU en Venezuela. Todo ello a la espera de la comparecencia en el Congreso de José Manuel Albares. El titular de Exteriores comparecerá a petición propia, pero después de que Sumar la solicitase junto al resto de socios del arco progresista para informar de su posición “ante el grave ataque de EEUU a Venezuela, vulnerando el derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano”.

Las posiciones más duras dentro del espacio de Sumar las están encabezando los representantes de IU. Concretamente, el portavoz adjunto en el Congreso y secretario general del PCE, Enrique Santiago, quien ha secundado las manifestaciones ante la embajada de EEUU y criticado la ambigüedad y tibieza del Gobierno. Aunque ha celebrado los pasos dados achacándolos a la presión de Sumar, los sigue considerando insuficientes.

La bandera de la salida de la OTAN se ha vuelto a agitar desde esta organización con más fuerza. "Estados Unidos considera a la UE como su adversario. España no puede seguir financiando a quien va a ser su verdugo, no podemos seguir pagando el rearme de Estados Unidos”, reclamaba en una entrevista en TVE. Una posición que comparte Podemos, como un primer paso para la ruptura de relaciones con EEUU.

Los ministros de Sumar, entre los que se incluye la representante de IU Sira Rego, mantienen en este plano una posición más pragmática que pasa por acelerar en el marco de la UE un salto hacia su autonomía militar. Principalmente, después de que Donald Trump reiterase sus amenazas expansionistas sobre Groenlandia. Algo en lo que dicen coincidir con la parte socialista del Gobierno.

La posición crítica en la UE

Albares ya apuntaba durante su ronda de entrevistas de este lunes que no bastaría con hablar de autonomía o de autonomía estratégica de la UE, sino que "tenemos que dar un auténtico salto de soberanía”. Esto es, que “nuestra seguridad y nuestra disuasión esté más en nuestras manos". En palabras de Sumar, se trata de dejar de considerar a EEUU “como principal aliado y proveedor de seguridad”.

El titular de Exteriores criticaba asimismo la tibia respuesta de la UE para defender la necesidad de una condena "más dura" y llamar a un “rearme moral” de sus principios frente a la deriva de la Administración de EEUU. Pedro Sánchez prevé comparecer este martes por la tarde desde París tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, donde se le escuchará hablar por primera vez tras el ataque y responder a las preguntas de la prensa.

Bruselas volvió a reclamar en la tarde de este lunes que la transición en Venezuela debe ser liderada por los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, asilado en España, algo que ha descartado Trump. Desde el Gobierno español, por su parte, se insiste en defender un diálogo tanto con el actual Gobierno de Venezuela, ahora encabezado por la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez, como con la oposición. En el comunicado conjunto de España con los cinco países latinoamericanos se remarcaba que "la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional".