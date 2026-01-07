Ábalos tendrá que volver a cambiar de abogado: su defensa renuncia a representarle en el Supremo

El exministro José Luis Ábalos comenzará el año teniendo que buscar un nuevo abogado, después de que el despacho que le representaba desde el pasado mes de octubre, cuando renunció a la defensa su primer letrado, José Aníbal Álvarez, hasta ahora haya presentado un escrito a última hora de la mañana de este jueves en el Tribunal Supremo en el que renuncia a su representación.

El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, está firmado por el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, quien señala que la decisión del bufete ha sido comunicado en persona al propio Ábalos en el centro penitenciario de Soto del Real, en el que ingresó el pasado 15 de diciembre, tras prestar declaración por última vez ante el juez instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente.

El despacho Chabaneix Abogados, que asumió su defensa después de que las discrepancias surgidas con su anterior abogado hicieran inviable que continuara representándoles, ha comunicado al alto tribunal que "ha renunciado a la defensa del señor José Luis Ábalos debido a discrepancias contractuales que imposibilitan la continuidad de la relación profesional".