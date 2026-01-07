Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaCabalgataBase aéreaBebés PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Reunión interministerial

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La ministra portavoz, Elma Saiz, comparece en la habitual rueda de prensa para analizar los principales temas tratados

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Redacción

Redacción

Madrid

El Gobierno celebra este miércoles la primera reunión del Consejo de Ministros del año 2026.

Tras el encuentro interministerial, la ministra portavoz, Elma Saiz, comparece en la habitual rueda de prensa para analizar los principales temas tratados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
  2. Un vecino de Cáceres hace una chistosa petición a los Reyes Magos... y se viraliza en redes sociales: '¡Baltasaaaar!
  3. La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
  4. El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio
  5. Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres
  6. La llegada del nuevo supermercado a La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial del barrio cacereño
  7. Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien
  8. Muere una mujer mayor en un choque entre dos coches en el cruce de la N-521 con la carretera de Cedillo

Borja Sémper asiste a la reunión de Feijóo con el comité de dirección del PP tras varios meses fuera por un cáncer

Borja Sémper asiste a la reunión de Feijóo con el comité de dirección del PP tras varios meses fuera por un cáncer

El Cacereño Femenino vuelve a mudarse este domingo a El Cuartillo

El Cacereño Femenino vuelve a mudarse este domingo a El Cuartillo

La residencia El Prado de Mérida contará con nuevo mobiliario tras las obras de reforma

La residencia El Prado de Mérida contará con nuevo mobiliario tras las obras de reforma

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Sorteo de octavos de final de la Copa del Rey

Directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Alerta amarilla por niebla en las Vegas del Guadiana para este jueves

Alerta amarilla por niebla en las Vegas del Guadiana para este jueves
Tracking Pixel Contents