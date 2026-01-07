Reunión entre Sánchez y Junqueras
El Gobierno asegura que la nueva financiación no solo beneficiará a Cataluña: “Habrá más recursos para todas las comunidades"
Hacienda ultima los detalles finales del nuevo modelo de financiación autonómica que prevé presentar este mes de enero en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera
La víspera de la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en Moncloa, con la financiación singular de Catalunya encima de la mesa, el Gobierno alienta el mensaje de que todas las comunidades autónomas, sin excepción, contarán con más recursos económicos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está ultimando los detalles finales del nuevo modelo, que prevé presentar este mes de enero en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF). Sin aterrizar todavía cifras, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la propuesta del Ejecutivo “dará más recursos a todas las comunidades”.
No solo se beneficiará a Catalunya, que según los cálculos de ERC recibirá entre 4.000 y 5.000 millones más. A la espera de la reunión de este jueves, de la que Moncloa espera que se avance en acuerdos respecto a los compromisos pendientes, otras fuentes del Ejecutivo indican que todavía es apresurado concretar cifras.
La propuesta del Ejecutivo que busca generalizar el aumento de recursos a otras comunidades trata de sacudirse la etiqueta del “agravio”. Un discurso azuzado por el PP y, principalmente, por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con quien Montero competirá como candidata del PSOE en las elecciones autonómicas previstas para el próximo mes de junio.
La presión no solo electoral, sino también dentro de las federaciones del PSOE, llevó a encajar el compromiso de la financiación singular de Catalunya trantando de extenderlo al resto de comunidades autónomas. Todo ello sobre las vigas que eviten los privilegios o las dobles varas de medir. La estrategia, como con la quita de la deuda en la que Andalucía si situó como la más beneficiada pese a tratarse de un asunto pactado para Catalunya, pasa por el ‘café para todos’. Asimismo, se intentan hacer equilibrios combinando la multilateralidad con la bilateralidad.
Lo que rechazan en el Gobierno en es hablar de concierto económico, como reclama Junts. Los posconvergentes ya han advertido de que cualquier acuerdo que no sea un concierto no contará con sus votos. Por el momento, desde el Ejecutivo también dejan en el aire la concreción del calendario para la recaudación del IRPF, con el foco puesto en el nuevo modelo de financiación.
