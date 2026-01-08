¿Cómo y cuándo se materializará el acuerdo entre Sánchez y Junqueras? Dudas, trámites y fechas previstas

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras han salido de su reunión en la Moncloa con un acuerdo bajo el brazo para reformar el sistema de financiación autonómica. En su intento de afianzar el apoyo de sus socios, el presidente del Gobierno ha cerrado un pacto con el líder de ERC para que el nuevo modelo respete el principio de ordinalidad, lo que permitirá a Catalunya disponer de 4.700 millones de euros más. Sin embargo, este entendimiento está aún lejos de materializarse. A continuación, todas las claves para entender los siguientes pasos:

La reunión entre Sánchez y Junqueras ha servido para dejar claro qué espacio ocupará Catalunya dentro del sistema de financiación autonómica, pero aún falta que el Gobierno presente el nuevo modelo al completo. Es decir, qué sistema se empleará para el reparto de los recursos y cómo quedarán el resto de comunidades autónomas. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Ejecutivo ha dejado claro que ningún territorio percibirá menos recursos de los que recibe ahora. Será aquí cuando se vea si el Gobierno cuenta con el respaldo del resto de socios, todos ellos necesarios para impulsar la norma.

Está previsto que en los próximos días, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente el modelo y lo eleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde está representado el Gobierno y todas las comunidades autónomas. Será aquí donde los territorios gobernados por el PP podrán dar su opinión al respecto. No obstante, el Ejecutivo tiene el 50% de los votos, con lo que solo le hará falta el 'sí' de una comunidad para aprobar la propuesta, algo que tiene asegurado con Catalunya, en manos de Salvador Illa. Por el momento no está convocada ninguna reunión de este órgano, aunque se espera que sea la próxima semana.

Con el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Consejo de Ministros deberá aprobar un proyecto de ley para modificar la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), la ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común (22/2009) y la ley de cesión de tributos a Catalunya (16/2010). Así, la norma será enviada a las Cortes Generales para su tramitación.

El proyecto de ley deberá tramitarse en el Congreso, donde el Gobierno deberá cosechar una mayoría absoluta, esto es 176 votos a favor. Para ello, el Ejecutivo necesita con el visto bueno de todos sus socios -Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria-. El voto de los republicanos catalanes y el de EH Bildu y PNV, indiferentes ante esta negociación que no afecta ni a País Vasco ni a Navarra, parece asegurado, pero el resto de aliados es más complejo. Los posconvergentes exigían un concierto económico propio; Compromís y Chunta Aragonesista reclaman una mejora sustancial de lo que reciben sus comunidades; y el BNG pide también un marco especial para Galicia. La otra vía pasa por un acuerdo con el PP, algo que tampoco parece muy cercano.

En el caso de conseguir esa mayoría, la norma pasaría al Senado, donde el PP podría enmendarla o vetarla gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta. No obstante, el Congreso tendría la última palabra y sería necesaria, otra vez, esa mayoría absoluta para dar el visto bueno definitivo y enviar el texto al Boletín Oficial del Estado. Solo entonces habría un nuevo sistema de financiación autonómico.