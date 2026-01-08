La jueza de la dana, mantiene su decisión de que Feijóo declare desde su despacho en el Congreso de los Diputados, tal como acordó en un auto dictado el 29 de diciembre. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 accedió a la petición de la declaración testifical del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por medios telemáticos por la información y los mensajes que intercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.

Escritos enviados por correo electrónico al juzgado el 24 de diciembre

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra no esperó al final del paréntesis navideño y dictó el 29 de octubre un auto junto a los tres escritos remitidos por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo al "correo electrónico del juzgado el 24 de diciembre de 2025". Y que desde el Partido Popular filtraron a medios de Madrid en plena Nochebuena.

El abogado que logró con su recurso la declaración de la periodista que comió con Carlos Mazón, Maribel Vilaplana, solicitó a la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que acordara la declaración testifical del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de forma presencial en Catarroja en lugar de por medios telemáticos.

En este recurso de reforma (ante el propio juzgado) del abogado de Algemesí, Ximo Esteve, se solicitaba que Alberto Núñez Feijóo declarara en Catarroja o, al menos, en el juzgado más próximo a su domicilio o al Congreso de los Diputados. Pero la magistrada de la dana notifica hoy el recurso a las partes personadas y al Ministerio Fiscal y les da un plazo de dos días hábiles para que "aleguen por escrito lo que a su derecho convenga". Aunque, como la declaración de Feijóo está prevista para mañana, desde su despacho en el Congreso de los Diputados, se deduce que ésta se realizará tal como acordó la magistrada en diciembre: en videollamada desde su despacho oficial.

En la providencia dictada hoy a las partes, la magistrada acuerda la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas la citación de nuevo de un testigo, un técnico que intervino en el envío del mensaje del Es Alert el 29 de octubre de 2024 que ya había declarado en sede judicial el pasado mes de mayo.