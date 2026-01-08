Relevo
La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz y nombra a Javier Remírez
Inmaculada Jurío será la nueva consejera de Interior y Función Pública
EFE
Pamplona
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.
Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública.
La presidenta navarra ha explicado en rueda de prensa que esta remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno.
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- La niña de Almendralejo que tuvo a los Reyes Magos trabajando hasta el amanecer
- Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien
- Robe se 'cuela' en un nuevo establecimiento de hostelería en Plasencia
- Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores
- Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
- El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
- Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis