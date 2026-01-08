Sánchez y Junqueras pactan hoy una nueva financiación que dará casi 5.000 millones más a Cataluña

Después de meses de negociación a tres bandas entre el Gobierno, la Generalitat y ERC, ha llegado la hora de la verdad. Este jueves se reúnen en la Moncloa por primera vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, desde que salió de prisión por el referéndum del 1-O, para escenificar un acuerdo por el que Catalunya tendrá una nueva financiación con la que ingresará del Estado cerca de 5.000 millones más de los que recibe ahora. Este encuentro será el punto de partida de una reforma de la financiación autonómica que afectará al conjunto de las comunidades de régimen común. Una reforma por la que todos los territorios deberán percibir más recursos que con el actual sistema, que lleva 12 años caducado. La cuestión es cómo se repartirán estos fondos y si existe la fórmula mágica para que todo el mundo quede satisfecho. Se antoja difícil.

En lo que afecta a Catalunya, el acuerdo entre el Gobierno, la Generalitat y ERC está tan maduro que los republicanos se permitieron este miércoles revelar las cifras. El portavoz de ERC, Isaac Albert, explicó en Catalunya Ràdio que el pacto le reportará a Catalunya "entre 4.000 y 5.000 millones" más que ahora y que será un "buen acuerdo" para los catalanes. Luego precisó que estaría "más cerca" de los 5.000 que de los 4.000 millones. Si en la reunión de este jueves a las 11.00 horas todo sale bien, el encargado de dar la cifra final será el propio Junqueras tras verse con Sánchez. El precio que puso ERC en su día para apoyar al presidente en el Congreso y a Salvador Illa en el Parlament fue que, a cambio de asumir el desgaste de sostener a los socialistas, los republicanos serían los encargados de anunciar los grandes pactos.

Fuentes del Gobierno no cuestionan en privado las cifras que traslada ERC, pero evitan confirmar números antes de que María Jesús Montero lleve el nuevo modelo de financiación a un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda está ultimando los detalles finales de su propuesta con la intención de presentarla a las comunidades autónomas este mismo mes de enero o, a más tardar, en la primera quincena de febrero. A partir de ahí se aprobará el proyecto de reforma con el objetivo de arrancar la tramitación parlamentaria en el mes de abril.

María Jesús Montero en una imagen de archivo. / El Periódico

El mensaje del Ejecutivo es que no solo se beneficiará Cataluña con la nueva financiación, sino que se generalizará el aumento de recursos al resto de comunidades autónomas. La propuesta del Gobierno “dará más recursos a todas”, remarcaba la ministra portavoz, Elma Saiz, el miércoles en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El acuerdo sobre la financiación singular tiene detractores no solo en la oposición, sino también dentro del propio PSOE, por lo que el Ejecutivo trata de sacudirse la etiqueta del “agravio” abriendo el foco más allá de Cataluña.

IRPF y ordinalidad

La negociación de la nueva financiación de Cataluña, aparte de los 5.000 millones que concentran todas las miradas, tiene al menos otras dos carpetas más. La primera es que Junqueras aspira a arrancarle a Sánchez el compromiso para que Cataluña pueda recaudar el IRPF que se paga en la comunidad a partir de 2028. Los republicanos ya tienen redactada una ley para presentar en el Congreso que recoge todos los cambios que se necesitarán. Ahora quieren que el PSOE asuma el compromiso de que, como mínimo, la norma se pueda debatir en la Cámara Baja.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, en una imagen de archivo. / Paula Roque / ERC

La otra gran carpeta es si la nueva financiación respetará el principio de ordinalidad, es decir, que las comunidades como Catalunya no pierdan posiciones en el ránking de autonomías entre los recursos que aportan a la caja común y los que luego reciben. Tanto ERC como la Generalitat dan por hecho que se respetará. En Hacienda hacen equilibrios respecto al encaje de la ordinalidad. Aseguran que se ha estudiado, pero rebajan las expectativas sobre que se explicite negro sobre blanco, como si fuese una suerte de reconocimiento de facto, a lo sumo. Una línea roja en buena parte de las federaciones socialistas, que históricamente han confrontado con estas posiciones del PSC desde la época de Pasqual Maragall.

Presupuestos en marcha

En el Ejecutivo de Sánchez se muestran optimistas con respecto a que en la reunión se produzcan avances para desencallar no solo la cuestión de la financiación, sino otros asuntos pendientes del acuerdo de investidura. Un paso previo imprescindible para negociar los Presupuestos, sobre los que el Gobierno mantiene la determinación de presentarlos. ERC ha asegurado que, si la cita llega a buen puerto, se pondrá a negociar tanto las cuentas estatales como las de la Generalitat. "Si cerramos el acuerdo de financiación, hablaremos de presupuestos donde haga falta", confirmó Albert.

Si cerramos el acuerdo de financiación, hablaremos de presupuestos donde haga falta Isaac Albert — Portavoz de ERC

Más allá de la financiación, el encuentro entre Sánchez y Junqueras también tendrá una fuerte carga política relacionada con el 'procés'. Será la primera vez que el presidente del Gobierno y el líder de ERC se vean desde que en 2019 coincidieron brevemente en la sesión constitutiva del Congreso, cuando el republicano estaba encarcelado por el 1-O. La cita de este jueves, pues, será la culminación del largo proceso de acercamiento entre los socialistas y los republicanos. Un proceso por el que Sánchez aceptó intentar sacar al independentismo de los tribunales -con los indultos, primero, y la amnistía después- a cambio de obtener un apoyo sostenido de ERC para gobernar. Hasta hoy, con altibajos, todo el mundo ha cumplido con su parte.

La consellera Paneque y el president Illa dirigiéndose este miércoles a la reunión del Govern. / Rubén Moreno / Generalitat

El pacto entre Sánchez y Junqueras no garantiza que Cataluña tenga una nueva financiación. La propuesta deberá recibir el aval del Congreso, donde por ahora no tiene los apoyos necesarios. Junts dejó claro el miércoles que no tiene intención de votar a favor si lo que se presenta no es un concierto económico como el que tiene Euskadi, informa Carlota Camps. "Actualizar el 'café para todos' es un fracaso", advirtió la líder postconvergente en Madrid, Míriam Nogueras. Sin embargo, Junts no tendrá fácil oponerse al acuerdo. El Govern ya ha empezado a presionar al partido para que se sume al acuerdo. "Estamos convencido de que las fuerzas políticas entenderán la importancia política del momento", deslizó la portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque.