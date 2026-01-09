Illa y Junqueras escenifican el pacto sobre la nueva financiación para encarar los presupuestos catalanes

La negociación para reformar el sistema de financiación autonómica y para otorgar a Catalunya una "singularidad" propia, que quedará plasmada en la garantía del respeto al principio de ordinalidad y en una inyección de 4.700 millones adicionales, se ha saldado con un pacto a tres bandas: Gobierno, Generalitat y ERC. Tras la cita entre el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el dirigente de Esquerra, Oriol Junqueras, este viernes será el president Salvador Illa quien salga a defender públicamente un acuerdo que permite, con el permiso del Congreso, renovar un modelo caducado desde 2014. Lo hará con una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat a las 12.30 horas.

La de hoy será la segunda reunión pública entre los dos dirigentes políticos desde que Illa es president, después de una primera cita el 22 de febrero del año pasado en el Palau de la Generalitat en la que exhibieron sintonía para explorar nuevos pactos. Y el guion se repetirá este viernes.

La voluntad es ir ganando confianza para encarar la negociación de los presupuestos de 2026 con los que el jefe del Govern pueda no solo dar un impulso económico a la Generalitat, sino defender que está centrado en la gestión y que cuenta con una mayoría "sólida" con ERC y Comuns pese a liderar un ejecutivo en minoría. Por eso, y con el fin de mimar a los aliados por igual, 45 minutos después de la cita con Junqueras a las 09.00 horas recibirá a la líder de los Comuns, Jéssica Albiach. El resto de grupos parlamentarios serán informados por boca del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y de la consellera de Economia, Alícia Romero, por la tarde. Los agentes sociales serán recibidos por Illa a las 18.00 horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, antes de su encuentro este jueves en el Palacio de La Moncloa. / José Luis Roca / EPC

Los presupuestos, a la vista

Junqueras arrancó el pacto sobre la financiación, pero no consiguió que Sánchez se comprometiera a que el PSOE vote la propuesta republicana mediante la cual el partido aspira a que Catalunya recaude íntegramente el IRPF. El propio dirigente de Esquerra admitió que es un acuerdo "pendiente" y que sin ello no empezará a negociar los presupuestos ni de Sánchez ni de Illa. Pero, lejos de sembrar una amenaza, recalcó que ERC quiere que las cuentas públicas estén actualizadas en todas las instituciones, tendiendo así la mano a nuevos acuerdos. "Nosotros queremos que haya presupuestos en todas las instituciones porque son una herramienta útil para servir a la sociedad y a la ciudadanía y tenemos toda la predisposición para que los haya. En este caso deberá ser el PSOE y otras formaciones las que demuestren el mismo compromiso y voluntad", sostuvo.

Así, Junqueras volverá a reclamar a Illa avances en el cumplimiento de los acuerdos si es que quiere sacar adelante unos nuevos presupuestos para 2026. ERC siempre ha defendido que la arquitectura del nuevo modelo de financiación debe incluir el consorcio que gestionará -y custodiará- la ejecución de las inversiones en Catalunya. Precisamente, en materia de infraestructuras, el Govern ha movido ficha esta semana con la creación de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya para gobernar todos los aeropuertos catalanes, incluido el de Barcelona-El Prat, y la próxima semana se prevé constituir la nueva sociedad que debe dirigir Rodalies en Catalunya, un primer paso para que la Generalitat asuma la gestión integral de los trenes, con el fin de que durante el primer trimestre se haga cargo de la R1, la línea del Maresme. Las dos medidas fueron condiciones de los republicanos incluidas por el PSC en el pacto de investidura.

Como avanzó Junqueras en una entrevista con EL PERIÓDICO, la vivienda y la mejora de los barrios serán dos condiciones para la negociación de las cuentas catalanas. Por un lado, reclamará más medidas dedicadas a rehabilitar edificios y pisos para destinarlos a alquiler asequible, y, por otro lado, una ley de barrios aplicada al ámbito rural para revitalizar los municipios pequeños.

Para los Comuns, que apoyan la reforma del sistema de financiación, las prioridades y líneas rojas están claras y pasan por seguir interviniendo el mercado inmobiliario para tratar de bajar los precios de los alquileres, con la aplicación efectiva de las sanciones por vulnerar la ley de vivienda y con la limitación a la compra especulativa, pero también por más inversiones en los barrios -duplicando la inversión para la ley de barrios de 200 a 400 millones anuales-, así como en sanidad y en educación.

Desde el Govern insisten en que están cumpliendo los acuerdos y son optimistas sobre la posibilidad de que Illa logre aprobar sus primeros presupuestos como president a más tardar en marzo. De los avances en los pactos vigentes y de su capacidad negociadora dependerá que sea así. Los aliados ya han mostrado sus cartas.