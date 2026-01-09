Un juez de la Audiencia Nacional incoa diligencias contra Zapatero y pregunta a Fiscalía si puede investigar si apuntaló el régimen de Maduro

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha incoado diligencias previas en relación con la querella que la organización Hazte Oír presentó el pasado domingo contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos consistentes en "apuntalar" la operativa de la presunta organización narcoterrorista de Nicolás Maduro, el conocido como cartel de los Soles.

Esta decisión no supone una investigación formal contra el expresidente, aunque el magistrado pide a Fiscalía que emita informe "sobre la competencia de este órgano judicial para la instrucción" de estas diligencias previas, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La querella, se basa en la actualización de la acusación a la que se enfrenta Maduro ante las autoridades judiciales en Nuevo York, y sostiene que el expresidente español habría intervenido en hechos susceptibles de encaje en delitos como el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Procedimiento en EE.UU.

Los querellantes aseguran que tras analizar las vías legales en Estados Unidos y el "indictment" (escrito de acusación) hecho público en relación con Maduro, su esposa Cilia Flores y otras personas acusadas en dicho país, existe la posibilidad de trasladar a España la persecución de posibles responsabilidades del expresidente por su relación con el régimen chavista. Sostienen que la actuación de Rodríguez Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar" la operativa de la estructura criminal atribuida a Maduro, reforzando su "capacidad de actuación su cobertura exterior y su continuidad".

De momento, para el juez Piña los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", y de ahí la apertura de estas diligencias previas. Al no estar determinadas "ni la naturaleza ni las circunstancias" de lo que señala la querella, se limita a dar este primer paso, con el fin de practicar las diligencias "esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

La acción penal iniciada por la organización provida, que ya ejerce la acusación popular en los procedimientos abiertos en torno al Gobierno --'caso Koldo', hidrocarburos, Begoña Gómez, hermano de Sánchez-- añade que "consta de manera pública, notoria y reiterada que el querellado mantuvo durante años una interlocución directa con Nicolás Maduro, incluso en los periodos de máxima presión internacional sobre el régimen venezolano, cuando ya pesaban sobre estas acusaciones formales por narcotráfico". Este apoyo se materializó en encuentros personales, gestiones políticas, declaraciones públicas de respaldo y actuaciones de mediación internacional que a juicio de esta organización "exceden con mucho el marco de una diplomacia informal o neutral".