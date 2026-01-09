Koldo pide ser absuelto del pelotazo de la mascarillas y pide como testigos a Illa, Armengol y Marlaska, dejando a Torres fuera de su lista

Koldo García, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos en Transportes, ha presentado un extenso escrito de defensa en el Tribunal Supremo de cara al juicio que le enfrenta a una petición de 19 años y medio de prisión por el "pelotazo" en la compra de mascarillas para diferentes administraciones durante lo peor de la pandemia. Al igual que hizo la defensa de Ábalos, solicita su absolución por inexistencia de delito, y entre la lista de 75 testigos que incluye en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, su defensa incluye al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Como novedad también incluye al actual president de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa.

A diferencia de su exjefe, Koldo no solicita citar para el juicio al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en relación con la compra de mascarillas para Canarias. Fuentes de la defensa han señalado a esta redacción que la razón de ello es que Koldo siempre ha señalado que Torres no tuvo que ver con esta compra de material para la pandemia a diferencia de Armengol, que sí le pidió mascarillas para Baleares. Esta parte considera la implicación de Torres en este sumario una mera invención del comisionista Víctor de Aldama.

El escrito, que se extiende a lo largo de 132 páginas, exige que se aporte el acuerdo que Aldama realizó con Fiscalía Anticorrupción e incluye varias periciales, entre ellas un informe sobre adecuación y contingencias del sistema de pagos en metálico del PSOE (2017-2024), a cargo de Félix Alberto Vega Borrego y César Martínez Sánchez, profesores de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.