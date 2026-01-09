Junqueras pide a Junts que apoye la nueva financiación: "Si la tumba, estará dejando 4.700 millones en la caja de Hacienda"

Tras cerrarse este jueves el pacto sobre la nueva financiación de Catalunya, empieza un largo camino hasta su aprobación definitiva en el Congreso que podría alargarse hasta 2027. Ahora mismo, el nuevo modelo no tiene los votos garantizados. Consciente de ello, este viernes el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha empezado a buscar los apoyos necesarios, especialmente el de Junts, partido que es decisivo en la Cámara Baja para que la financiación salga adelante. "Si alguien tumba esta propuesta, lo que estará haciendo es dejar 4.700 millones en la caja del Ministerio de Hacienda", ha dicho en una comparecencia desde la sede del partido.

El argumento de ERC es simple. Puede que los 4.700 millones que ha conseguido arrancar al Gobierno para Catalunya no sea el mejor de los escenarios posibles, pero sí que es mucho mejor que la situación actual, por la que el sistema de financiación sigue caducado y la Generalitat adolece de falta de recursos. Es por esto que Junqueras ha defendido que la propuesta que ha pactado con Sánchez es "un modelo mucho más justo que el actual" y por el que "nadie debería estar en contra". El acuerdo es, en definitiva, más dinero para sufragar hospitales, escuelas, políticas de vivienda, transportes, agricultura y políticas industriales, por citar solo algunos ejemplos que han salido de la boca del líder republicano.

Todo el mundo sabe que esto [la nueva financiación] es bueno y justo Oriol Junqueras — Líder de ERC

Junqueras ha decidido empezar su estrategia para convencer a Junts más desde la seducción, que no desde las críticas o las advertencias. Así, le ha manifestado todo el apoyo de ERC ante la situación "injusta" que el líder de los posconvergentes, Carles Puigdemont, y ha expresado todo el respeto por los posicionamientos que tengan que hacer sobre la financiación. Eso sí, les ha acabado pidiendo que, tarde o temprano, reconsideren su rechazo actual: "Todo el mundo sabe que esto -la nueva financiación- es bueno y justo".

Una de las cartas que juega ERC para vencer las reticencias de Junts es que, pese a que la nueva financiación no es el concierto económico que exigen los posconvergentes, si garantizará el principio de ordinalidad, es decir, un reparto más justo de los recursos entre las comunidades. Esto, según Junqueras, convierte su pacto con Sánchez en un "nuevo modelo", y no en una reforma del modelo actual.

ERC no solo busca el apoyo de Junts, sino el de todos los sectores de la sociedad catalana. Confía en que si el nuevo modelo, aparte suscitar apoyos políticos, también logra apoyos sindicales, empresariales y toda índole se acabará generando el caldo de cultivo necesario para que acabe prosperando en el Congreso. Junqueras se ha mostrado dispuesto a hablar con quien haga falta, también con otros partidos de la mayoría de la investidura que, como Junts, siguen sin verlo claro. Uno de ellos es Compromís.

Sobre el IRPF

Desde que este jueves sellara su acuerdo con Sánchez, Junqueras ha iniciado una intensa agenda de actos para defender el pacto alcanzado. Ayer por la tarde ya reunió a la ejecutiva de su partido y este viernes a primera hora se ha citado con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En la cita con Illa le ha trasladado su satisfacción por el nuevo modelo, pero también le ha advertido de que aún no se dan las condiciones para negociar los presupuestos de la Generalitat de este año. Junqueras aún pide a las socialistas una última cuestión: que Catalunya pueda recaudar íntegramente su IRPF.

Illa se reúne con Junqueras por el acuerdo de financiación / JORDI BORRÀS / ACN

La aproximación que ha hecho Junqueras al tema del IRPF también ha sido en positivo. Es decir, ha dejado claro que confía en llegar a un acuerdo pronto y que esto, esta vez sí, permita iniciar las negociaciones para que haya cuentas públicas nuevas tanto en el Estado como en la Generalitat. "Esperemos que esta cuestión se pueda desencallar tan pronto como sea posible. No nos gusta poner líneas rojas ni ultimátums", ha dicho, para luego rematar que ERC es partidaria de que "todas las instituciones" tenga siempre presupuestos en vigor. La sensación que transmiten los republicanos es, aunque por ahora no hay acuerdo en este asunto, podría haberlo en los próximos días. Eso marcaría el inicio de la negociación presupuestaria.

A falta de ver la letra pequeña del acuerdo, el pacto suscrito dará a Catalunya 4.700 millones más de los que recibe ahora del Estado, lo que supondrá que la capacidad presupuestaria de la Generalitat crezca un 12%. Además, el propio Junqueras asegura que el nuevo modelo respetará el principio de ordinalidad, es decir, que cada comunidad ocupe el mismo puesto en el 'ranking' por recursos aportados y recibidos. Con el sistema actual, Catalunya es la tercera comunidad en recursos aportados a la caja común y la novena en recibirlos.