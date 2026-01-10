Puigdemont cita el lunes a la dirección de Junts en Waterloo ante la nueva financiación y pendiente de su regreso

La primera reunión de la permanente de Junts del año tendrá lugar el próximo lunes en Waterloo. Carles Puigdemont ha citado a la cúpula del partido en Bélgica para marcar la estrategia de cara a 2026, un año que se perfila como clave para la formación, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

El encuentro en esta ciudad belga no es excepcional, ya que la permanente de Junts viaja allí de forma recurrente, pero llega en un momento decisivo. Si el inicio de año suele aprovecharse para hacer balance y plantear nuevos propósitos, este lo será de manera significativa para los posconvergentes.

La formación vive pendiente del posible regreso de su líder a Cataluña. Las esperanzas están depositadas en el informe del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que si sigue el criterio del abogado general -como ocurre habitualmente- debería avalar la amnistía por malversación y despejar el camino en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, encima de la mesa hay otras carpetas decisivas, como la nueva financiación o la elección del candidato en Barcelona, plaza que sigue vacante a un año y medio de las elecciones municipales.

La reunión servirá para reevaluar la hoja de ruta en el Congreso y tendrá inevitablemente el foco puesto en el nuevo modelo pactado entre socialistas y republicanos. A pesar de que Junts rompió las negociaciones con el PSOE, y que desde la dirección insisten en que no hay líneas de comunicación abiertas, los siete votos de Puigdemont en Madrid siguen siendo claves para la agenda legislativa de Pedro Sánchez y para que el principal triunfo negociado por Esquerra, la financiación, acabe siendo una realidad.

Los posconvergentes han calificado de "engaño" el pacto por no ser un concierto económico como se anunció en julio de 2024 con la investidura de Salvador Illa y ya han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo y una disposición adicional para que Catalunya salga del régimen común, es decir, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), como ocurre con el País Vasco y Navarra.

Antes de ello, en el primer pleno del año en el Congreso, hay otras votaciones decisivas, entre ellas la quita de la deuda del FLA. Tal y como avanzó EL PERIÓDICO, Junts estaría dispuesto a facilitar la aprobación de la medida, a pesar de considerar la cifra pactada por ERC insuficiente, siempre y cuando no se incluya en un decreto ómnibus con otras medidas.

Cambios en el Parlament

La nueva financiación de Catalunya es una cuestión que atañe al grupo parlamentario en el Congreso, porque son los siete escaños de Junts en la Cámara baja los que deberán votar los cambios legislativos vinculados, pero también al Parlament por su vinculación con los pactos entre ERC y el PSC.

La presidenta del grupo de Junts en el Parlament, Mònica Sales, durante una sesión plenaria / ACN

En medio de este contexto, la bancada posconvergente en la Cámara catalana tiene previsto celebrar unas jornadas la semana que viene en Catalunya para preparar el reinicio del curso político tras las vacaciones de Navidad. La cita está prevista para los días 13 y 14 de enero en un hotel de la ciudad de Tarragona, y según el partido, debe servir para "consolidar a Junts como la única alternativa al Govern del president Illa", un ejecutivo que ven "sin liderazgo" y "sin ambición".

Será la primera vez que los 35 diputados se reúnan fuera del Parlament con su cúpula renovada, fruto de la estrategia de la dirección de abrir paso a nuevos liderazgos. A finales de noviembre, Mònica Sales asumió la presidencia relevando a Albert Batet, mientras que Salvador Vergés se quedó con la portavocía.

Glòria Freixa, hasta ahora cara visible de Junts en cuestiones relacionadas con la vivienda, deja la comisión de Territori i Habitatge

Este cambio en la dirección también ha provocado un baile de sillas dentro del grupo. Vergés ha dejado de ser portavoz de la comisión de Territori i Habitatge, y ha sido sustituido por Judith Toronjo. Además, ha habido otro cambio: Glòria Freixa ha dejado esta misma comisión y ha sido nombrada portavoz de la comisión de Afers Institucionals, conocida como CAI. Freixa, también miembro de la Mesa, era hasta ahora la cara visible del partido en cuestiones relacionadas con la vivienda y se había mostrado muy crítica con las últimas regulaciones pactadas por la izquierda.

Desde la dirección del grupo parlamentario alegan que estos cambios se han producido de manera "natural" como consecuencia del "relevo al frente del grupo parlamentario" y de una "reestructuración de funciones" con la entrada de nuevos diputados. "La voluntad es aprovechar al máximo la experiencia del conjunto de diputados en sus respectivos ámbitos sectoriales", rematan. Sin embargo, algunos discursos realizados por Freixa desde el atril del Parlament sobre la crisis habitacional, la principal preocupación de los catalanes, habían generado algunas tensiones dentro del grupo parlamentario.