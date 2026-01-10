Interparlamentaria
Diego Calvo, presidente provincial del PP de A Coruña, advierte de que la sociedad está "desganada" con Pedro Sánchez y apela a hacer del 2026 el "año del cambio"
En la apertura de la XXVIII Interparlamentaria del PP, el Presidente provincial del partido en A Coruña ha reivindicado la responsabilidad de hacer un proyecto político en el que la gente pueda "creer"
Noela Vázquez Dosil
Ante las constantes "incoherencias" del Gobierno de Pedro Sánchez, , el PP aspira a hacer del 2026 el "año del cambio", con un proyecto político que debe ser "la esperanza" para hacer que la gente vuelva a creer en la política. Así lo ha asegurado este sábado el Presidente provincial del PP de A Coruña, en la presentación de la XVIII Interparlamentaria del partido, en la que diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular se reúnen este fin de semana en A Coruña para diseñar la estrategia del partido ante el nuevo periodo de sesiones que arrancará en las Cortes y el Parlamento europeo en 2026.
Como no podía ser de otro modo, comenzó su intervención resaltando el "orgullo" que supone para la ciudad herculina haber sido escogida como sede para esta cita, que llega, precisamente, en un "momento complicado" en el que la gente necesita volver a tener "confianza" en las instituciones.
“Los últimos años nos hemos cansado de denunciar las cosas incoherentes del Gobierno de Pedro Sánchez”, con un partido popular “cansado” de ver como “cada día” se vende un trocito de España a los independentistas catalanes para que Sánchez pueda permanecer en La Moncloa, denunció el popular.
La gente, aseguró, está “desganada”, y espera que “alguien de un paso al frente”; ante lo que el PP debe ser una “esperanza para poder reparar España después de estos años del Gobierno de Sánchez”. España, dijo, “necesita una alternativa en la que creer”, lo que requiere “Un discurso coherente y creíble” y, ante todo, “mucha responsabilidad”.
Para ello precisamente es la cita de este fin de semana, en la que “entre todos” el partido aspira a ser capaz de “construir esa propuesta para que la gente nos siga, la gente confié en nosotros, y conseguir que el año 2026 sea el año del cambio”. “En eso tenemos que emplearnos a fondo” desde el PP, zanjó Calvo, y “por eso esta Interparlamentaria” que llega en un “momento crucial para el partido" es tan “importante”. El objetivo final, resaltó, es que la ciudadanía vuelva a creer en la política.
