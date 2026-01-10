UN CAFÉ EN LAS ALTURAS
Jordi Sevilla reniega del "cesarismo" de Sánchez: "No es bueno convertir el PSOE en su club de fans"
Asesor en Moncloa con González y ministro con Zapatero, apoyó a Sánchez y hoy es crítico con él, promoviendo una corriente socialdemócrata alternativa dentro del partido
Armando Huerta
El socialista Jordi Sevilla cree que el PSOE debe “recuperar las esencias de la socialdemocracia” y abandonar “el cesarismo en que ha caído”. En esta entrevista, grabada días antes de anunciar la publicación de un manifiesto que promueva una alternativa socialdemócrata a Sánchez dentro del partido, el que fuera ministro del Gobierno con Zapatero, reivindica la “pluralidad de voces” en un PSOE que “se ha convertido en un club de fans del secretario general y en el que el secretario general es el que lo decide todo sin contrapesos internos”. “No reconocer la pluralidad dentro del propio partido es una prueba de incompatibilidad con la democracia”, advierte.
Jordi Sevilla califica de “cataclismo” los escándalos que han protagonizado dirigentes socialistas como Ábalos, Cerdán o Salazar y se pregunta “cómo gente con estas ideas y estos comportamientos ha llegado donde ha llegado.
Denuncia, además, que España se está rompiendo socialmente. “La gente sigue perdiendo poder adquisitivo, y la cesta de la compra y la electricidad suben más que los salarios. No me puedo alegrar de eso, no puedo venderlo como un triunfo del Gobierno, todo lo contrario”, confiesa. “Y cuando veo que el Gobierno está más preocupado por otras cosas no congénitas a una España socialdemócrata, como lo que piden Junts, Esquerra o Bildu, pienso que no merece la pena permanecer en el gobierno para hacer la política que imponen otros”.
Jordi Sevilla considera que el abrazo con Pablo Iglesias es un símbolo de la evolución de Pedro Sánchez y que fue a partir de ese momento cuando “rompió todos los puentes con los pactos transversales y con la otra España, con la que tenemos que convivir y trabajar -que eso es la democracia- y se abrazó al populismo de Podemos”.
