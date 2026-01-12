La Audiencia Nacional rechaza que el apagón fuera un sabotaje terrorista y cierra la investigación

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a raíz del apagón eléctrico que afectó a gran parte de la península el pasado 28 de abril, al no existir “un mínimo indicio” de que se tratase de un “sabotaje terrorista”.

Así lo señala en un auto dado a conocer este lunes, una vez recibidos todos los informes técnicos que "descartan de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático”.

La general Loreto Gutiérrez, directora del Departamento de Seguridad Nacional (el DSN), ya había manifestado este lunes en el Senado que no existían "evidencias de que hubiera un ciberataque", con lo que buscaba atajar sospechas sobre un origen inducido y hostil del apagón, informa Juan José Fernández. A preguntas de Vox sobre por qué el Gobierno consideró al principio que España podía haber sido víctima de un ataque informático, la general ha matizado que en los primeros momentos de la crisis "se valoraron todas las posibilidades", pero se ha remitido a las conclusiones del informe emitido posteriormente por el comité de análisis del apagón para insistir en que esa agresión no tuvo lugar.

La resolución de la Audiencia Nacional detalla, por su parte, que el informe encargado al Centro Criptológico Nacional concluía que el análisis del archivo de 70Gb correspondiente a la información contenida en el sistema basado en la tecnología OpenSearch donde se recogen y centralizan todos los eventos de seguridad que generan sus sistemas de Tecnología Operativa (OT), “no ha aportado ningún dato o elemento que haga variar las conclusiones alcanzadas en el informe que se ponía en conocimiento la no identificación de acciones cibernéticas dañinas o evidencias relacionadas con un ciberataque, así como que no se encuentran indicios que apunten a un ciberataque de un grupo de cibercrimen, actores estado o grupos terroristas”.

El juez archiva la causa por el apagón al no haber "mínimo indicio" de sabotaje terrorista / EP

"No hubo ciberataque"

Igualmente menciona el informe del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), en el que se pone de manifiesto que tras la visita a cinco centros de control de las estaciones de generación del sistema eléctrico, al objeto de analizar la información registrada en los sistemas e identificar la existencia de indicios que pudieran apuntar a una acción potencialmente dañina de carácter cibernético, se concluye que no se observa ningún ciberataque de grupo de cibercrimen, actores estado o grupos terroristas contra las infraestructuras objeto de análisis.

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) emitió, indica el auto, ocho informes que concluían la “no detección de ningún tipo de acción potencialmente dañina de carácter cibernético” que pudiese afectar a los centros de control auditados.

También hace referencia el juez al informe elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) en el que se expone que han ejecutado doce visitas a los centros que relaciona, sin que se hayan obtenido indicios de ningún tipo de ciberataque relacionado con el incidente del 28 de abril.

El juez central de lo Penal número 4 también hace mención el informe emitido por la Comisaría General de Información tras analizar las 8.028 grabaciones y 1.296 correos, proporcionados por Red Eléctrica, relativo a las conversaciones e intercambio de información que tuvieron lugar desde los centros de control en el período comprendido entre las 00 horas del día 18 de abril y las 00 horas y del día 30. En este se concluye que en ninguno de estos audios y correos electrónicos se hace alusión a un ciberataque o intrusión a los sistemas de REE.

Control de tensión

Por último, la resolución del instructor recoge el Informe del Comité para el análisis de las circunstancias de la crisis de electricidad del 28 de abril en el que se analiza cómo el cero eléctrico tuvo un origen multifactorial, en el que confluyeron tres elementos. En primer lugar que el sistema mostraba una capacidad de control de tensión insuficiente debido, por un lado, a que el día anterior al incidente, el Operador del Sistema programó la actividad de 10 centrales síncronas con capacidad para regular tensión el día 28 de acuerdo con su consigna, siendo el número final de centrales síncronas acopladas el más bajo desde el inicio de año.

Y, por otro lado, se señalaba que varias de las centrales capaces de regular la tensión no respondieron adecuadamente a las consignas del Operador del Sistema para reducirla, e incluso alguna produjo energía reactiva, contribuyendo así a incrementar el problema. En segundo lugar, apuntaba a que “se produjeron las oscilaciones” y, en tercero, a que se desconectaron centrales de generación, algunas de un modo aparentemente indebido. “De esta manera concluye que faltaron recursos de control de tensión, bien porque no estaban programados en suficiencia, bien porque los que estaban programados no la proporcionaban adecuadamente, o bien por una combinación de ambos, pero no porque faltaran en el país, pues había un parque de generación más que suficiente para responder”, señala.

Por último, Calama apunta que a raíz de las diligencias de instrucción practicadas se infiere un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo y/o civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica, si bien estos hechos, aclara, ante la ausencia de cualquier indicio delictivo, deben quedar fuera de la vía penal, “máxime cuando existen otros mecanismos de solución”.