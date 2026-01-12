¿Qué defiende Jordi Sevilla en su crítica a Sánchez? Seis claves para entender el manifiesto 'Socialdemocracia 21'

Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero, ha querido empezar el año lanzando el manifiesto Socialdemocracia 21, nueve páginas que no llevan la firma de personas que lo secunden para que "no se desvirtúe" el fondo en las que reprueba la gestión de Pedro Sánchez al frente del PSOE, criticando que el Gobierno dependa de formaciones independentistas, que no busque pactos con el PP y que sea incapaz de trasladar las grandes cifras macroeconómicas a los hogares españoles. Un texto que se puede resumir en las siguientes ideas:

El manifiesto arremete duramente contra la política de alianzas que ha trazado Sánchez en los últimos años. Sevilla considera que el Ejecutivo está sometido a una "dictadura de las minorías" en la que manda "una izquierda populista", clara referencia a Podemos, y un "independentismo que aspira a romper con España", en referencia a partidos como Junts, ERC o EH Bildu. Así, insiste en que los ciudadanos se alejan del PSOE porque está "continuamente plegado a las necesidades de votos en el Parlamento".

Tras este análisis, el texto continúa lamentando la incapacidad del Gobierno de realizar políticas socialdemócratas porque sus socios "no le dejan", mientras "le obligan, a veces bajo chantaje, a aprobar medidas que poco o nada tienen que ver con una agenda socialista para España". En definitiva, denuncia esta "alianza asimétrica" que de nada sirve al Ejecutivo.

Sin mencionar al PP en las nueve páginas de manifiesto, Sevilla sí pone el foco en la necesidad de alcanzar pactos con los de Alberto Núñez Feijóo y apela a un PSOE "abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado". Así, pide huir "del mito de las dos Españas condenadas a relacionarse a garrotazos" y recuperar el espíritu de la transición, dejando atrás la guerra civil y la dictadura franquista.

"La mayor anormalidad del momento presente es que las dos fuerzas mayoritarias no sean capaces de hablar, ni acordar, nada de nada sobre nada. Esa situación conduce a nuestra democracia a estar en manos de la dictadura de las minorías, de uno y otro signo", recalca. A modo de conclusión, el manifiesto subraya que "la lógica del 'ellos contra nosotros' no construye futuro, solo profundiza fracturas".

Tras poner en duda los aliados escogidos por Sánchez para intentar llevar adelante su acción de gobierno, Sevilla lamenta que los ciudadanos se han alejado del PSOE y que muchos perciben que los grandes desafíos actuales "no encuentran respuestas eficaces, mientras la discusión pública se degrada en un intercambio de consignas, reproches y confrontaciones estériles". Así, pone el foco en el acceso a la vivienda, el deterioro de la estabilidad laboral y de los servicios públicos o la ralentización del ascensor social.

Ante esta situación, el manifiesto sostiene que el PSOE de Sánchez "no está pudiendo aplicar políticas socialdemocráticas de reparto de la renta y fortalecimiento de los servicios públicos o una reforma fiscal progresista". En lugar de ellos, avisa de que estamos en una etapa de "incertidumbre permanente".

Socialdemocracia 21 también ataca al crecimiento económico del que se enorgullece el Ejecutivo de Sánchez. "Algo falla en el modelo actual cuando, por ejemplo, 2025 cierra con la bolsa en máximos de una década, mientras las familias de clase media y trabajadora apenas si recuperan el poder adquisitivo perdido estos años por la elevada inflación", sostiene Sevilla en el manifiesto. En otro momento, reitera que "el crecimiento no se está repartiendo de manera equitativa" y que "son los más ricos los que están acaparando el crecimiento mientras la desigualdad social aumenta y la clase media se reduce".

Todo este análisis le lleva a Sevilla a responsabilizar a Sánchez del crecimiento de la extrema derecha en España. Según sostiene, el PSOE ha perdido su "razón de ser", que es la mejora de la vida de la mayoría social y el fortalecimiento de la democracia. "Este vacío ha sido ocupado por el avance de los extremos y de los populismos" y reclama un "cambio del rumbo político" del PSOE porque el actual "ha conducido a un auge de la extrema derecha".

Tras explicar sus razones para impugnar el proyecto de Sánchez, Sevilla reconoce que este manifiesto es "una convocatoria" para todos aquellos que se siente socialdemócratas. "Socialdemocracia 21 quiere ser un espacio de encuentro, no de exclusión, un lugar para el debate honesto, la reflexión colectiva y la elaboración de propuestas que devuelvan a la política su sentido más noble: servir al bien común", sentencia.