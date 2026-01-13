Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaReforma de CánovasApuñalamiento en ZafraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Violencia sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga de forma reservada una denuncia de dos exempleadas de Julio Iglesias por agresión sexual

La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero ante la Fiscalía española

Julio Iglesias en un concierto en una foto de archivo.

Julio Iglesias en un concierto en una foto de archivo. / JULIO IGLESIAS

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por extrabajadoras del cantante Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente, según confirma el Ministerio Público, que detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado.

Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents