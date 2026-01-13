Inspección fiscal concluye que García Ortiz siga siendo fiscal, pese a la condena

Tras escuchar a la Inspección fiscal, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, permitirá que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, siga siendo fiscal, al limitar el efecto de la condena de inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo al cargo de fiscal general, confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes fiscales. Este mismo lunes, García Ortiz se incorporó a la Sala de lo Social del alto tribunal.

La sentencia del Tribunal Supremo que condenó a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, delimitaba el ámbito de la pena impuesta al cargo de fiscal general, aunque ordenaba remitir la resolución a la propia Fiscalía General del Estado, puesto que es el servicio de Inspección fiscal quien debía determinar el alcance de la condena, a la vista del Estatuto de la Carrera Fiscal.

Su artículo 46 señala que la condición de fiscal se pierde en virtud de diferentes causas, entre las que figura condenas en las que se incluya una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos". Y su artículo 44 marca como una causa de incapacidad las condenas "por delito doloso".

No obstante, la propia lectura de la sentencia que el fiscal general seguirá combatiendo ante el Tribunal Constitucional daba a entender que, aunque la decisión dependía del ministerio público, su efecto se limitaba al cargo del fiscal general.