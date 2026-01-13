Financiación autonómica
Moncloa confirma que Sánchez mantuvo dos reuniones privadas con Junqueras antes de su encuentro del 8 de enero
A las puertas de que la vicepresidenta María Jesús Montero reúna a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Moncloa ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo dos reuniones privadas con el líder de ERC, Oriol Junqueras, antes del encuentro que protagonizaron el pasado 8 de enero en el Palacio de la Moncloa y en el que acordaron el nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Ejecutivo.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado a El Periódico que esas reuniones previas de Sánchez con Junqueras después de que el líder de Esquerra asegurara este lunes que se vio varias veces con él antes de su entrevista en Moncloa, pero no han precisado las fechas de dichas citas. Es más, desde el Gobierno aseguran que no se dará más información sobre los encuentros entre el presidente y el líder de ERC.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros de este martes y al ser preguntada por esas reuniones previas, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que no tenía información al respecto y reiteró la voluntad de diálogo del Ejecutivo más allá de esas posibles reuniones.
Las fuentes citadas, como adelantó EFE, han confirmado posteriormente que sí hubo esos encuentros, en concreto dos, antes de la reunión del 8 de enero, aunque no han detallado el momento en el que se concertaron.
Suscríbete para seguir leyendo
- La caída de un árbol deja al descubierto en Plasencia una fuente centenaria de la ruta Jacobea
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- La Junta abre ayudas para facilitar el regreso de los extremeños que viven fuera
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín
- ¿Cuánto deben pagar los invitados a una boda en Extremadura?