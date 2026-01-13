Gobierno
Rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en directo
El Gobierno tiene previsto dar luz verde a un anteproyecto de ley que incorporará los 'deepfakes' dentro de los delitos contra el honor
Redacción
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerán para explicar los acuerdos adoptados.
Este martes, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a un anteproyecto de ley que incorporará los 'deepfakes' dentro de los delitos contra el honor, según ha confirmado RTVE.
La iniciativa pretende poner freno a la manipulación de imágenes y audios generados mediante inteligencia artificial, una práctica cada vez más extendida en las redes sociales.
- La caída de un árbol deja al descubierto en Plasencia una fuente centenaria de la ruta Jacobea
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
- La Junta abre ayudas para facilitar el regreso de los extremeños que viven fuera
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- De Extremadura a París sin salir de casa: el ingenio de un repartidor de butano recrea la Torre Eiffel en su jardín
- ¿Cuánto deben pagar los invitados a una boda en Extremadura?
- El bautizo VIP en Guadalupe al que han asistido Teresa Urquijo y el alcalde de Madrid