La angustia de la doctora Pinto frente a López Madrid: "Me dijo que contrató a un comisario experto en poner en su sitio a chulas como yo"

La doctora Elisa Pinto ha relatado este miércoles en la Audiencia Nacional el acoso que según ella sufrió por parte de Javier López Madrid desde 2012 por vía telefónica, mensajes al teléfono y visitas a su consulta y domicilio, así como la situación de angustia que vivió cuando en un determinado momento comenzó a recibir amenazas contra ella y sus hijos que relaciona con su intención de interponer entonces una denuncia contra el empresario, dirigida a frenar esta situación. En la vista no se enjuician estas conductas, sino la presunta contratación por parte del empresario del comisario ya jubilado por José Manuel Villarejo.

"En una de sus múltiples llamadas me dijo que había contratado a un comisario que se llamaba Villarejo experto en hacer coartadas, que podía hacer que cualquier denuncia quedara sepultada, y que era experto en poner en su sitio a chulas como yo", manifestó visiblemente afectada Pinto ante el tribunal que juzga los hechos, presidido por la magistrada Teresa Palacios. Según añadió, López Madrid también le dijo que quien le había presentado a Villarejo era el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados.

En este procedimiento se juzga por cohecho el posible encargo realizado por el empresario al entonces policía, que asistió a la sesión de este miércoles sentado en el estrado junto a su abogado defensor, dada su condición de letrado. Antes de comenzar la sesión, acusó a la testigo de querer "montar el show".

La Fiscalía no acusa en esta causa porque considera que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la abogada de la doctora, Ana Blanco, --personada como acusación popular, y no particular-- solicita para el empresario y para el comisario jubilado José Manuel Villarejo seis años de cárcel. Para el socio de este último, Rafael Redondo, se piden 4 años de prisión.

Por otra parte, el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid tiene previsto celebrar el próximo mes de febrero un segundo juicio por lesiones, coacciones y amenazas a la doctora Pinto para que retirara una denuncia por acoso contra el empresario. En este segundo procedimiento, la Fiscalía pide 13 años y dos meses de prisión para López Madrid.

Denuncia de 'hackeo'

En otro momento de la sesión, Alejandro de Pedro, absuelto de ser "conseguidor" de la trama Púnica, ha señalado en calidad de testigo que fue contratado por López Madrid, ya que él tenía una empresa de comunicación. La defensa le ha preguntado si el empresario le mandó un mensaje en marzo de 2014 sobre su contacto con un comisario para resolver su "problema". El consultor ha respondido que no recordaba esos mensajes, pero sí ha manifestado que López Madrid le dijo que tenía un problema con una señora que le "había metido un software en el móvil" y que después miró un ordenador que él tenía y que le podría haber 'hackeado'. Le dijo que tenía que contratar a un especialista para poder comprobarlo.

Durante la sesión de este miércoles también declaró como testigo un Guardia Civil que declaró desde Mauritania por videoconferencia, encargado en su día del volcado de los teléfonos de López Madrid. Manifestó que, al analizar el contenido de uno de los dispositivos, advirtieron la existencia de un mensaje que según él valoró acreditaba cierta manipulación realizada entre la fecha en la que López Madrid fue citado para entregar el dispositivo y el día efectivo de la entrega. El mensaje señalaba "ya tenemos el backup (copia) de tu móvil para el juzgado".