Un empresario señala que los pagos a Pujol Ferrusola “no encajan” con una intermediación

El juicio sobre la fortuna en Andorra de la familia Pujol se ha centrado este miércoles en la piedra angular del caso: de dónde salió ese dinero, algo clave para determinar si hay blanqueo de capitales. Para ello se ha interrogado a distintos empresarios que participaron en las operaciones por las que el principal acusado, Jordi Pujol Ferrusola, cobró de las empresas intervinientes. El más categórico ha sido el primero, que ha señalado que la constructora Copisa presentó la mejor oferta y que el pago al primogénito del expresidente de la Generalitat por una supuesta intermediación "no encaja".

Martín Francisco Sicilia, que era director de la división de construcción y ahora lo es de Proyectos de Técnicas Reunidas, que se encargó de la ampliación de una refinería de Repsol en Cartagena, ha explicado que para la subcontratación de empresas se contaba con un listado de entidades y que la finalmente elegida, Copisa, fue la mejor oferta técnica y económicamente para proceder a la ejecución del proyecto. Por esa operación Jordi Pujol Ferrusola cobró 611.794 euros.

El testigo ha señalado que no hubo "nadie externo" y que "en absoluto" sabía por qué Copisa había facturado al hijo del 'expresident'. A la pregunta concreta de que si, según el procedimiento habitual, "encaja la intermediación de externa", por la que cobró el primogénito del expresidente, ha sido tajante y la respondió con un "no".

Su testimonio ha llevado al abogado de Pujol Ferrusola -el único de hermanos Pujol que sigue asistiendo a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid)- a preguntarle si sabía que la refinería se iba a ampliar, a lo que ha respondido que era "un hecho palpable", que "todo el mundo sabía". Lo ha tenido que admitir que desconocía es si Copisa lo ignoraba, que sería lo que justificaría el pago por esta empresa a Pujol Ferrusola.

Y esa justo era la clave que se traslucía tanto de las preguntas de fiscalía y Abogacía del Estado, por un lado, y de la defensa, por el otro. Todos los testigos han sido preguntados en relación con los intermediarios y si ello supone una cobro con contrato o sin él.