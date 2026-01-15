La Fiscalía del Supremo archiva la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras por acoso y malversación

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado archivar la denuncia presentada por el PSOE contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en la que se le atribuían presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, presentó la denuncia el pasado 9 de diciembre.

Según recoge un auto difundido este miércoles por el Ayuntamiento de Algeciras, el fiscal jefe de la Sala de lo Penal informa de que el pasado 9 de enero el fiscal instructor resolvió el archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia, al no apreciar indicios que justificaran la continuación de la investigación. De este modo, el Ministerio Público concluye que "no existe en este momento ninguna diligencia de investigación activa" sobre estos hechos.

Comunicación del Ministerio Fiscal en la que se informa del archivo de la denuncia contra José Ignacio Landaluce remitida por el Ayuntamiento de Algeciras a los medios. / Ayuntamiento de Algeciras

Según fuentes socialistas consultadas, "si aparecen nuevos datos, y estos se ponen en conocimiento de la Fiscalía, esta tendría que volver a valorar la situación, a la luz de las novedades aportadas".

El pronunciamiento de la Fiscalía se produce en respuesta a una solicitud de personación en el procedimiento por parte de la defensa del alcalde de Algeciras que ha sido rechazada precisamente por encontrarse la denuncia ya archivada. Con esta decisión, el Tribunal Supremo da por cerrada la causa impulsada por el PSOE contra el regidor algecireño.

Landaluce se dio de baja de militancia cuando el PSOE presentó la denuncia

Como consecuencia de la denuncia de los socialistas, Landaluce dimitió el pasado 10 de diciembre como presidente del Partido Popular de la ciudad y renunció a todos los cargos orgánicos que ocupaba en la formación -en las ejecutivas regional y nacional- para "concentrarse" en su defensa. También anunció entonces su renuncia a la presidencia de la Comisión de Exteriores del Senado y su voluntad de mantenerse al frente de la Alcaldía de la ciudad.

Desde el pasado 10 de diciembre, Landaluce pasó a ser miembro del grupo mixto en la Cámara Alta y concejal no adscrito en el Ayuntamiento, situación esta última que tomó carta de naturaleza el 2 de enero, resultando a día de hoy que Algeciras, una de las ciudades más pobladas de Andalucía, está gobernada por un alcalde sin partido.

Desde el punto de vista judicial, Landaluce contraatacó a la denuncia formulada por los socialistas con una querella contra la portavoz socialista, Rocío Arrabal, por considerar infundadas sus manifestaciones y anunció asimismo que interpondía una demanda contra el eurodiputado ultra Alvise Pérez, el primero que difundió en su canal de Telegram los pantallazos de conversaciones de concejalas del Partido Popular en las que relataban supuestos episodios de acoso protagonizados por el alcalde, una situación que, a la luz del archivo de la Fiscalía, carecen de entidad delictiva.

Este archivo supone un portazo a las pretensiones del PSOE de Algeciras de abrir una investigación en los tribunales contra el veterano alcalde. Después de meses amagando con poner una denuncia, desde que el pasado febrero ofrecieran una rueda de prensa ofreciendo mensajes supuestamente comprometedoras contra el alcalde, el PSOE finalmente dio el paso de presentar la denuncia el pasado 9 de diciembre.