La Fiscalía solo ve "conjeturas" y "deducciones infundadas" en la querella por tráfico de drogas contra Zapatero y pide su inadmisión

La Fiscalía Antidroga no ve el más mínimo indicio de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero haya cometido tráfico drogas, blanqueo de capitales y organización criminal, y pide que se archive la querella que interpuso contra él la asociación Hazte Oír. En su informe, el fiscal Javier Redondo incide en que "en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino se recogen conjeturas y deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña incoó la semana pasada diligencias previas en relación con una querella de este colectivo por varios delitos, al considerar que la actuación del exdirigente socialista apuntaló la operativa de la presunta organización "narcoterrorista" de Nicolás Maduro, el conocido como 'Cártel de los Soles'.

La decisión del magistrado no suponía la apertura de una investigación formal contra el expresidente, si bien el juez pidió a la Fiscalía que emitiera un informe "sobre la competencia de este órgano judicial para la instrucción" de estas diligencias previas. A este respecto, la Fiscalía declara al órgano central competente para entender de una querella por estos hechos, al tratarse de supuestas conductas delictivas cometidas por un ciudadano español, pero seguidamente descarta de plano que exista indicio alguno para abrir causa a Rodríguez Zapatero.

Cartel de Los Soles

Tal y como adelantó esta redacción Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los procedimientos abiertos en torno al Gobierno --'caso Koldo', hidrocarburos, Begoña Gómez, hermano de Sánchez-- interpuso una querella en la Audiencia Nacional contra Zapatero en la que sostiene que el expresidente español habría intervenido en hechos susceptibles de encaje en delitos como el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los querellantes aseguran que tras analizar las vías legales en Estados Unidos y el "indictment" (escrito de acusación) hecho público en relación con Maduro, su esposa Cilia Flores y otras personas acusadas en dicho país, existe la posibilidad de trasladar a España la persecución de posibles responsabilidades del expresidente por su relación con el régimen chavista. No obstante, el propio departamento de justicia de EE.UU. ha eliminado las alusiones a la existencia este supuesto grupo narcocriminal en su último escrito de acusación contra el expresidente venezolano, dando a entender que no existe como tal.