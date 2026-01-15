Muere Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía

La reina Sofía, Felipe VI y Letizia han anunciado este mediodía en un comunicado que Irene de Grecia ha fallecido esta mañana, a las 11.40 horas, en el Palacio de la Zarzuela. Tenía 83 años. La muerte se produce tras un periodo de salud muy delicada que había llevado incluso a Sofía a cancelar compromisos oficiales que tenía esta semana en Canarias y permanecer al lado de su hermana estos últimos días.

La mujer, que nació en Suráfrica en 1942 por la ocupación nazi de Grecia, vivió las últimas cuatro décadas con la familia real española en la Zarzuela. Estaba muy unida a su hermana y fue su confidente y su apoyo durante las sucesivas crisis familiares y con Juan Carlos I que Sofía ha sufrido a lo largo de su vida. En 2018, el Gobierno le concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza, reconociendo sus "estrechos lazos personales" con la familia real y su "especial vinculación" con España.

Fuentes de la Casa del Rey han explicado que Felipe VI y Letizia han seguido "pendientes minuto a minuto" el estado de salud de Irene de Grecia, un ser "muy querido por todos ellos". Los Reyes han expresado, a partir de sus portavoces, su "profundo pesar" por la pérdida de "una persona dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios".

Una vida en varios continentes

En 1946, con 4 años, Irene volvió a Grecia con su familia: faltaban apenas unos meses para que su padre, Pablo I, se convirtiera en Rey de los helenos. Los tres hermanos (Sofía, Irene y Constantino) asumieron labores de representación y las compaginaron con su formación. Las dos chicas estudiaron en el internado de Salem, en Alemania. Irene después también abundó en conocimientos de filosofía y arqueología y estudió a fondo piano.

Tras la muerte de su progenitor (1964) y la proclamación de su hermano Constantino, se convirtió en la segunda en la línea de sucesión, un puesto que perdió cuando nació su sobrina Alexa. En 1967 siguió al exilio a su hermano Constantino y, después de pasar una breve estancia en la India, se fue a Madrid a vivir con su hermana Sofía.

En 1985, cuando las autoridades europeas aprobaron el sacrificio de vacas para frenar la sobreproducción de leche, Irene promovió que se transportaran esos animales a la India para proporcionar alimento a los niños desnutridos. Su compromiso social le llevó a lanzar Mundo en Armonía, una fundación con sede en Madrid, para ayudar a los más necesitados y defender la compasión por los animales. Este organismo cesó su actividad en diciembre de 2023, después de apoyar más de 150 proyectos durante 37 años. Irene de Grecia fue patrona y miembro de diversas fundaciones a lo largo de su vida, como el Consejo del Centro Peres para la Paz y la Organización Cultural Africana de Sudáfrica.

Impacto en Sofía

Sofía lleva dos golpes muy duros en el último mes. A finales de diciembre falleció Tatiana Radziwill, su prima segunda, a los 86 años. Como Irene, Tatiana también fue un sostén clave en su vida. Las tres mujeres hicieron mucha vida juntas cuando eran pequeñas, porque coincidieron en el exilio en Suráfrica, después de que la familia real griega tuviera que exiliarese allí durante la segunda guerra mundial.

La esposa de Juan Carlos I es ya la única hija que queda viva del matrimonio de Pablo I de Grecia y la reina Federica, ya que Constantino de Grecia murió en enero de 2023.

La Zarzuela informará en las próximas horas, según fuentes de la Casa del Rey, de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.