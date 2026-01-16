Las cofradías pesqueras pararán el lunes contra las nuevas normas de control de la UE

Las cofradías de pescadores pararán el próximo lunes, día 19, en los puertos españoles, cerrarán las lonjas y se manifestarán en Madrid y en las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno para protestar contra la nueva norma de control de la Unión Europea (UE).

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) ha difundido este jueves, en una circular, los paros y las movilizaciones, que coincidirán el lunes con una reunión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el sector para abordar la modificación del controvertido reglamento.

Los pescadores paralizarán la flota y cerrarán las lonjas, muchas de las cuales están gestionadas por las cofradías.

Además, los pescadores de las cofradías se desplazarán a una manifestación en Madrid y los que no viajen a la capital se concentrarán en su sede o en la delegación o subdelegación del Gobierno de su provincia.

La FNCP decidirá si la flota retoma la actividad en el mar en función de los resultados de la reunión con la Secretaría General de Pesca del MAPA.

Los pescadores rechazan el reglamento por obligaciones polémicas como la de comunicar con al menos cuatro horas de antelación la entrada a puerto y el registro de las capturas desde el denominado 'kilo cero', unas exigencias que, según el sector, no se ajustan a la realidad diaria de la flota de bajura.

"Obligaciones absurdas, peligrosas e inaplicables"

La FNCP ha denunciado que el reglamento impone "obligaciones absurdas, peligrosas e inaplicables que ponen en jaque a miles de pescadores" y a la pesca fresca de proximidad, e insta al MAPA a actuar de inmediato ante estas medidas.

La Federación considera inadmisible la imposición de un preaviso de llegada a puerto de cuarro horas para embarcaciones que faenan a pocos minutos de la costa y realizan mareas de menos de 24 horas.

"Se está obligando a los barcos a parar, esperar y perder dinero en el mar solo para cumplir un trámite burocrático. Es una medida inútil, ineficaz y profundamente dañina", según el presidente de la FNCP, Basilio Otero, quien ha recalcado que esta obligación rompe la cadena logística y pone en riesgo la seguridad de las tripulaciones.

En cuanto a la medida de 'kilogramo cero', las cofradías consideran que está desconectada de la realidad porque "pretender que un pescador pese gramos en cubierta, con el barco en movimiento y en plena faena no es control, es desconocimiento de cómo se opera en el mar".

Las cofradías han pedido la "exención inmediata de la obligación de notificación previa para los buques con mareas inferiores a 24 horas, tal y como permite el reglamento, y un plazo máximo de 30 minutos, como medida transitoria, ajustada al tiempo real de navegación", según otro comunicado de la FNCP.