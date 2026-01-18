PSPV
Almussafes baja al barro: denuncian a la militante que señala al alcalde por acoso
Simpatizantes recurren también al canal CADE del PSOE contra la denunciante pese a la orden de Morant a los afines a Toni González de cesar el hostigamiento
José Luis García Nieves
El caso de Almussafes, con una denuncia por presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde Toni González por parte de una militante, se embarra más todavía con acusaciones cruzadas. En los últimos días se han producido sendas denuncias precisamente contra la denunciante, una militante del PSPV y empleada municipal de Almussafes.
Las denuncias se han presentado en el canal (CADE) que ha puesto en marcha la dirección federal del PSOE para informar sobre infracciones dentro del partido, incluido acoso laboral o sexual. Es decir, han utilizado el mismo instrumento, esta vez en su contra. Los denunciantes se situarían en el entorno del alcalde, ya que se trata de militantes o simpatizantes de una agrupación que ha cerrado filas con Toni González y se ha mostrado muy crítica con la compañera que lo denunció.
Estas nuevas denuncias ante el CADE se enmarcan “en los hechos que se están produciendo contra el alcalde de Almussafes”, y versan sobre cuestiones ajenas a este caso. En concreto, se refieren a asuntos del ámbito personal de la denunciante, por los que se reclama que se la dé de baja como afiliada del PSOE ya que irían en contra del código ético del partido y sus estatutos, unos hechos que serían incompatibles con la militancia.
“Los denunciantes instan al PSOE su compromiso con la transparencia, la ejemplaridad pública y el respeto al Estado de Derecho, así como con el cumplimiento estricto de su código ético y recuerda que la presentación de esta queja debe activar los mecanismos internos previstos”, señala una nota que se ha puesto en circulación, aunque sin ningún membrete.
Poco más de un mes después de que estallara el escándalo, estas denuncias van justo en la línea opuesta a la exigida claramente por la dirección del PSPV. Diana Morant se ha mostrado muy crítica no solo por el apoyo público de la agrupación de Almussafes al alcalde tras la denuncia, sino por la hostilidad manifestada en redes sociales contra la denunciante. Incluso en diciembre se distribuyó un folleto donde se cargaba contra ella, lamentaban en la dirección autonómica.
Mientras todo esto ocurre, el partido a nivel local se encuentra intervenido por una gestora que tiene, en palabras de Diana Morant, la misión de “enderezar” el rumbo del partido en esta importante ciudad de la Ribera Baixa, una agrupación clave en los equilibrios internos del partido en la provincia de Valencia.
El alcalde, por su parte, continúa en el grupo socialista tal como reveló esta semana Compromís, a pesar de que se le hacía como “no adscrito”. Toni González está suspendido cautelarmente de militancia mientras el PSOE investiga.
Este órgano, de hecho, le dio audiencia hace unos días para abordar el contenido de la denuncia. González ha defendido todas estas semanas que todo responde a una venganza personal por una cuestión laboral, y tras poder explicarse se mostró satisfecho.
El alcalde compareció más de una hora frente a las tres personas que instruyen su denuncia en este órgano interno del PSOE, ante los que negó los hechos y apunta que no hay pruebas en su contra más allá de un testimonio.
