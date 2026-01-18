Secciones

Es noticia
Aeródromo de CáceresSalud mentalFinanciación autonómicaCrimen machistaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin
Antonio Maíllo: "La Unión Europea está dominada por gobiernos sumisos a Trump"

Antonio Maíllo: "La Unión Europea está dominada por gobiernos sumisos a Trump"

PI STUDIO

Antonio Maíllo: "La Unión Europea está dominada por gobiernos sumisos a Trump"

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado este domingo que "la Unión Europea está dominada por gobiernos sumisos a Trump" y ha apostado por un sistema de defensa europeo no agresivo y desvinculado de Estados Unidos.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents