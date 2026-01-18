Antonio Maíllo: "La Unión Europea está dominada por gobiernos sumisos a Trump"
El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado este domingo que "la Unión Europea está dominada por gobiernos sumisos a Trump" y ha apostado por un sistema de defensa europeo no agresivo y desvinculado de Estados Unidos.
