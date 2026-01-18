PI STUDIO

Feijóo solicita a Sánchez retirar la propuesta de financiación para poder negociar otra

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire su nuevo proyecto de financiación autonómica para sentarse con el PP a dialogar y crear una nueva propuesta en la que participen todas las comunidades.