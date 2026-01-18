Pilar Alegría anuncia la gratuidad del transporte para acudir al médico en cabeceras comarcales
La secretaria general del PSOE Aragón y candidata en las próximas elecciones autonómicas, Pilar Alegría, ha iniciado este domingo su carrera hacia las urnas con un acto en el que ha estado acompañada por los integrantes de las listas electorales del partido en las tres provincias. Más información
