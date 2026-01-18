Sánchez dice que el Gobierno trabaja con otras autoridades en el auxilio de pasajeros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba).

"El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", ha afirmado Sánchez a través de X en un mensaje en el que ha asegurado que está "muy pendiente" del accidente.

Al menos diez personas han muerto, unas 25 personas se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

También a través de X, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que la última información que llega es "muy grave" y que el suceso -cuya cifra de víctimas no se puede confirmar, ha dicho- se ha producido después de que las últimas unidades de un tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha publicado un mensaje en X en el que afirma que está muy pendiente de los trabajos de emergencias.

"Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado. Gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha apuntado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido al suceso y ha afirmado que acaba de hablar con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para transmitirle su solidaridad.

"Los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora", ha dicho Feijóo, quien ha enviado todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia.

Moreno, por su parte, ha explicado en X que se han enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar "en todo lo que sea necesario".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho a través de Bluesky que sigue "atentamente" la trágica noticia del accidente ferroviario en Adamuz.

"Quiero agradecer la rápida actuación del personal de emergencias y mandar todo mi apoyo a las personas afectadas y a las familias de las personas fallecidas", ha afirmado.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado los fallecimientos y ha dicho que sigue con atención la evolución de los acontecimientos.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha enviado en X su pésame y su afecto a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo a las personas heridas y afectadas.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha enviado por su parte su agradecimiento profundo a los servicios de emergencia.