AUDIENCIA NACIONAL
Julio Iglesias pide el archivo de la denuncia porque considera que la Fiscalía no es competente para investigarle
La defensa pretende personarse en las diligencias preprocesales y tener acceso a la denuncia de las exempleadas por trata y agresión sexual
El abogado José Antonio Choclán, designado por el cantante Julio Iglesias para defenderle frente a la denuncia de dos de sus exempleadas por trata y agresión sexual, ya ha dado el primer paso para tratar de anular esta acción penal en nuestro país. En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO solicita personarse en las diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y tener acceso al expediente, si bien considera que debería ser archivado "sin más trámite por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles y, en consecuencia, de la falta de competencia" de la propia Fiscalía.
Este departamento abrió diligencias a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Se acusa al artista de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos
- Cáceres, sin Buda y sin mina de litio: 'No hay ningún proyecto
- La suerte vuelve a sonreír a Plasencia con el primer premio del sorteo Niños de San Ildefonso y a Caminomorisco con el segundo
- La panadería Los Pollos del Casar de Cáceres pone sabor a los Santos Mártires con 1.500 roscas de anís
- Cambios en el sector hotelero de Cáceres: nuevo fichaje en el Hilton y adiós a un habitual desde hace una década
- Desmantelada una red criminal dedicada a las estafas 'online' con mascotas que operaba en Extremadura
- Extremadura activa una convocatoria de ayudas para formar a 2.100 parados en 2026
- Partido grande para el Mérida ante el Real Madrid Castilla