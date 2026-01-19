Elecciones en Aragón
PP y PSOE posponen su inicio de campaña electoral en Aragón por la tragedia de Adamuz
Las dos formaciones aseguran conversaciones con otros partidos y avanzan que el inicio de la carrera al 8F se dará el viernes por la mañana
S. H. V.
Zaragoza
Ni PP ni PSOE celebrarán este jueves por la noche la tradicional pegada de carteles con las que se inician las campañas electorales. Ambas formaciones han hecho llegar a los medios sendos comunicados en los que aseguran que han cancelado sus próximos actos electorales, incluido ese comienzo, en solidaridad con la tragedia ferroviaria de Adamuz, que registra 39 personas fallecidas y decenas de heridos.
- La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos
- Cáceres, sin Buda y sin mina de litio: 'No hay ningún proyecto
- La suerte vuelve a sonreír a Plasencia con el primer premio del sorteo Niños de San Ildefonso y a Caminomorisco con el segundo
- La panadería Los Pollos del Casar de Cáceres pone sabor a los Santos Mártires con 1.500 roscas de anís
- Cambios en el sector hotelero de Cáceres: nuevo fichaje en el Hilton y adiós a un habitual desde hace una década
- Desmantelada una red criminal dedicada a las estafas 'online' con mascotas que operaba en Extremadura
- Extremadura activa una convocatoria de ayudas para formar a 2.100 parados en 2026
- Partido grande para el Mérida ante el Real Madrid Castilla