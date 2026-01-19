Soldados españoles a Ucrania: la diferencia entre fuerza de paz y fuerza de disuasión

Entrevistado por un medio alemán antes del dejar el cargo, el anterior general jefe del Comité Militar de la Unión Europea, el austriaco Robert Brieger, calculó en “cuatro ceros” el contingente que Europa necesitaría para asegurar una misión de paz en Ucrania.

Ya hace casi un año de esa cavilación. Cuatro ceros implica un contingente no menor de 10.000 ni mayor de 99.000 soldados… dependiendo de la misión que se le encargara en un frente de 1.500 kilómetros de extensión, uno de los más grandes de las guerras actualmente en curso en el planeta. Para hacerse idea del tamaño de ese contingente, una magnitud española: Defensa se ha planteado para 2029 contar con unas Fuerzas Armadas de 127.000 militares.

Brieger hablaba después de que la fuerza de interposición de casos azules en el Líbano hubiera tenido que refugiarse por primera vez en sus búnkeres ante las acometidas de Israel contra Hezbolá. En Naciones Unidas se planteaban la utilidad de una fuerza de paz sin fuerzas para imponer la paz.

Cascos azules españoles en un blindado en el Líbano / ET

No se piensa en eso ahora en las cúpulas militares europeas cuando estaría aproximándose un alto el fuego en Ucrania, comentan fuentes de Defensa. Cuando los políticos hablan de “fuerza de paz” para Ucrania, los militares entienden en este caso “fuerza de seguridad”, un concepto a medio camino entre la mera interposición y la pura intervención. “Los líderes europeos de la Coalición de Voluntarios tienen el doble objetivo de hacer presente a Europa en el proceso de paz de Ucrania y, si este finalmente arranca, hacer improbable un nuevo ataque ruso a ese país”, explica un coronel del Ejército relacionado con las fuerzas que podrían ser enviadas allá a rehacer búnkeres y blindar posiciones defensivas.

Líbano o Kosovo

Ciertamente, no es igual un despliegue militar para controlar y verificar el cumplimiento de los acuerdos de un alto el fuego entre dos partes en guerra -el peacekeeping propio de Naciones Unidas- que un despliegue para dar seguridad a una de esas dos partes -el enforcement más propio de la OTAN-. No es lo mismo la misión UNIFIL de cascos azules en el Líbano (desde 1978) que la interposición KFOR de legionarios, marines y otras unidades en Kosovo (desde 1999). Para la misión en Oriente Próximo basta, polémicamente, con cámaras, blindados, buenas comunicaciones y armas ligeras; para la de los Balcanes fueron necesarias armas más pesadas y dos meses de golpeo de los cazabombarderos de la OTAN sobre Serbia. Los militares españoles tienen experiencia en los dos modelos por la historia de misiones en el exterior que les ha ido dando agilidad, sobre todo, a los ejércitos de Tierra y del Aire.

En Defensa crece el escepticismo -no solo de la ministra- sobre un alto el fuego en Ucrania que ven más complicado ahora que en el pasado otoño. La misión de la Coalición de Voluntarios -o de la Voluntad, integrada por 35 países y liderada por Reino Unido y Francia- es llamada en el grupo MNF-U, o Multinational Force for Ukraine, pero esa misión de momento solo existe en el papel y en preparativos en el cuartel general de la defensa ucraniana en Kiev.

Soldados franceses y norteamericanos de la fuerza multinacional KFOR colocan alambre enuna barricada en Jarinje (Kosovo) EN 2008. / Sasa Stankovic EFE

Como no se sabe a qué acuerdo de alto el fuego se llegará, no está descrita al completo la MNF-U, pero sí trascienden detalles en acuerdos como el adoptado el 6 de enero en una reunión de mandatarios en París a la que asistió Pedro Sánchez.

Es una Fuerza Multinacional. La palabra “paz” no aparece de momento en su nombre, pero sí en los objetivos descritos ese día 6: “restaurar la paz”. Eso, en términos reales, es asegurar un arco de 1.500 kilómetros entre la carretera M-01 que une Kiev con Bielorrusia y el término de Mykolaiv, en las proximidades del mar Negro.

“Mil quinientos kilómetros es el largo; el ancho… toda Ucrania”, describe la fuente militar mencionada. Apunta a que a la MNF-U, trabajando con Estados Unidos, no le bastará asegurar un corredor desmilitarizado fronterizo con Rusia, dada la disposición de drones y misiles de Moscú. Eso implica dar seguridad a las ciudades y las fuerzas ucranianas también en la retaguardia; contra bombardeos, por ejemplo.

De nuevo una magnitud española para comparar: España ha estado liderando con un cuartel general en Naqura (Líbano) la misión UNIFIL de casos azules: 10.500 soldados de 40 países para patrullar 120 kilómetros de la Blue Line de separación con Israel, una longitud diez veces menor que el frente ucraniano…

Cuatro mínimos

Un capitán de navío español con experiencia en la diplomacia de Defensa apunta que entre los militares españoles se barajan cuatro mínimos para una fuerza de interposición en Ucrania: uno, que los soldados implicados no solo sean de países de la OTAN, ni solo europeos; dos, que las tropas tengan un mando sólidamente respaldado por los políticos e investido de cierta autonomía que agilice sus decisiones; tres, un mandato claro, o sea, que las reglas de la operación definan bien cuánto hay de misión de paz y cuánto de misión de disuasión a Rusia, la disyuntiva de mantener la paz u obligar a la paz; y cuatro, que el despliegue tenga fuerza aérea e inteligencia suficientes en la zona de operaciones.

El coronel concreta un mínimo más: "Una fuerza como la que se está pensando se hace creíble si tiene apoyo aéreo, y carros de combate y artillería de largo alcance... Lo que nunca hemos tenido en el Líbano”.

Sabe no obstante que esa sería una línea roja para el Kremlin: ni cazas, ni carros ni misiles de ejércitos de la OTAN en Ucrania. “Serán, como mucho, helicópteros, blindados, baterías Patriot y muchas excavadoras”, sopesa. Kiev añadirá, además, miles de drones de vigilancia. El grado de proactividad está por definir, pero tendrá un tope político que resume este militar: “Su freno es el riesgo de escalada”.