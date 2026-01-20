DENUNCIA POR AGRESIÓN SEXUAL
Elisa Mouliaá desvela que Sumar está sufragando su defensa en la causa judicial contra Errejón
La actriz se puso en contacto con el partido de Yolanda Díaz para solicitar esta colaboración
La actriz Elisa Mouliaá desvela que el partido de Yolanda Díaz, Movimiento Sumar, está sufragando una parte de su defensa en la causa judicial por agresión sexual que emprendió contra su exportavoz parlamentario, Iñigo Errejón, al que pide 3 años de cárcel y 30.000 de indemnización.
En un mensaje publicado en redes sociales, Mouliáa ha informado de esta circunstancia: "Desde aquí quiero dejar constancia públicamente de que Sumar ha contribuido de forma significativa a sufragar los costes de mi proceso judicial", ha señalado, antes de alabar esta contribución y considerarla "un gesto que evidencia la responsabilidad política que debería asumirse de forma generalizada. Porque la responsabilidad no se proclama, se ejerce. Gracias", concluía el mensaje.
Fuentes del partido de Díaz confirman que el entorno de Mouliaá se puso en contacto con la formación para solicitar esta colaboración judicial, después de que la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz se pusiera "a disposición de las víctimas" tras estallar el escándalo de Errejón, y ofreciera cualquier tipo de apoyo a las denunciantes.
Un ofrecimiento que recogió la actriz, que interpuso una denuncia por presunta agresión sexual contra el expolítico, que abandonó todos sus cargos cuando salieron a la luz testimonios anónimos en redes que le acusaban de conductas inapropiadas.
Noticia en ampliación
