Julio Iglesias reprocha a la Fiscalía ser el único que no tiene acceso a la denuncia y se reserva acudir en amparo al Tribunal Constitucional

Julio Iglesias ha reaccionado ante la negativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a tenerle como parte de las diligencias preprocesales abiertas a raíz de la denuncia presentada contra él por dos de sus exempleadas por trata y agresión sexual. En un nuevo escrito presentado este martes, su abogado José Antonio Choclán reprocha al Ministerio Público que le mantenga en una situación en la que es el único que no ha tenido acceso a dicha denuncia, vuelve a pedir tener acceso a la misma y se reserva "el ejercicio de las acciones que procedan en solicitud del oportuno amparo constitucional de los derechos fundamentales" que considera vulnerados.

"Siendo un hecho notorio que la denuncia es conocida no solo por la Fiscalía, sino por terceros distintos de las denunciantes, a saber, como mínimo, la organización internacional Women’s Link Worldwide, y al menos los medios de comunicación eldiario.es y Univision Noticias, se produce la paradoja de que el único interesado que no la conoce es el denunciado don Julio Iglesias", argumenta en el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Ello, a juicio de esta parte, "resulta insólito de acuerdo con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional".

El letrado insiste en que existe un "indudable interés legítimo" en disponer de la denuncia tras conocer el decreto por el que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, rechaza la posibilidad de tener a la defensa de Julio Iglesias como parte en sus diligencias porque aún ni siquiera ha determinado si los órganos judiciales españoles son competentes para entender de los hechos. La denuncia sitúa las agresiones, tocamientos y maltrato a las empleadas en las mansiones que el artista tiene en República Dominicana y Bahamas.

Necesidad de defensa

Para la defensa, sin embargo, debería permitirse la personación "para dilucidar la ausencia de jurisdicción de la Audiencia Nacional". "Es clara la necesidad de defensa y alegación por el denunciado sobre la citada cuestión procesal, ante la difusión pública de la denuncia y de la incoación de las presentes diligencias", apunta.

Julio Iglesias contrata al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a las acusaciones contra él / EPE

La personación de la defensa de Julio Iglesias en las diligencias abiertas constituiría el primer paso para tratar de anular esta acción penal en nuestro país. En el escrito en el que las solicitaba, Choclán aludía "perjuicio reputacional" causado al artista y reclamaba tener acceso al expediente, para añadir que considera que el asunto debería ser archivado "sin más trámite por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles y, en consecuencia, de la falta de competencia" de la propia Fiscalía.

El Ministerio Público incoó las diligencias, que tienen carácter reservado, a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero. Se acusa al artista de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.