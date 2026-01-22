Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaDetenidos en BadajozIncendios en viviendasJesús LambrettaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sondeo preelectoral

El CIS publica su encuesta sobre las elecciones autonómicas en Aragón

Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, y la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, durante una reunión el pasado mes de diciembre sobre los Presupuestos autonómicos.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, y la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, durante una reunión el pasado mes de diciembre sobre los Presupuestos autonómicos. / JAVIER BELVER / EFE

Jose Rico

Barcelona

Aragón abrirá la próxima medianoche la campaña de sus primeras elecciones autonómicas anticipadas bajo la estela del luto por la tragedia ferroviaria de Córdoba y conociendo los pronósticos del Centro de Investigaciones Sociológicas. El CIS publica este jueves, a las 12.30 horas, una encuesta preelectoral sobre los comicios aragoneses que medirá las expectativas con las que los partidos arrancarán la carrera hacia las urnas. Como en Extremadura, el PP busca una mayoría absoluta que le evite depender de pactos, sobre todo con Vox, pero los sondeos publicados hasta ahora apuntan que el popular Jorge Azcón tampoco lograría su objetivo.

Las Cortes de Aragón constan de 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta está fijada en los 34 escaños. En las autonómicas de 2023, el PP ganó por seis puntos al PSOE, pero quedó lejos de la mayoría absoluta al obtener 28 parlamentarios, mientras que los socialistas se quedaron con 23 representantes. Vox logró 7 diputados y Chunta Aragonesista consiguió 3 escaños, los mismos que la coalición Aragón Existe. Otros tres partidos se hicieron con un parlamentario cada uno: Podemos, Izquierda Unida y Partido Aragonés (PAR). Finalmente, Azcón fue investido presidente con el apoyo de Vox y PAR.

Noticias relacionadas

El promedio de las encuestas publicadas sobre las elecciones autonómicas pronostica que Azcón se quedaría más cerca de la mayoría absoluta, todavía necesitaría la ayuda de otras formaciones para repetir como presidente de Aragón y para la gobernabilidad. En concreto, tendría que conseguir el apoyo de Vox, la abstención del PSOE o el apoyo de Aragón Existe. A diferencia de Extremadura, el espacio a la izquierda del PSOE concurrirá dividido a las elecciones aragoneses tras el fracaso del frente amplio: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde se presentarán por separado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
  2. Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
  3. Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres
  4. La cuenta atrás más esperada para Gómez Becerra en Cáceres: comienzan los trabajos para instalar un sistema de sombra
  5. Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
  6. La plaza de Hernán Cortés, en Cáceres, regresa a la normalidad tras el caos en el tráfico por el apagón de los semáforos
  7. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  8. El alcalde de Cáceres anuncia la instalación de 12 señales luminosas más para mejorar la seguridad vial tras el éxito en la avenida Virgen de Guadalupe

Seis años de internamiento para el menor acusado del apuñalamiento mortal a otro joven en el barrio del Perú Cáceres

Seis años de internamiento para el menor acusado del apuñalamiento mortal a otro joven en el barrio del Perú Cáceres

Vídeo | Los reyes visitan el estand de Extremadura en Fitur: "Se han ido enamorados de Extremadura", dice Guardiola

Trujillo avanza para consolidar su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Trujillo avanza para consolidar su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Ayuntamiento de Cáceres fija una línea de 75.000 euros en ayudas para asociaciones vecinales en 2026

El Ayuntamiento de Cáceres fija una línea de 75.000 euros en ayudas para asociaciones vecinales en 2026

Xabi

Xabi
Tracking Pixel Contents