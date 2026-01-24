La Policía comunica al juez Peinado que ni Begoña Gómez ni su asistente han entregado aún sus pasaportes

La Policía ha informado al juez Juan Carlos Peinado de que aún no tienen en su poder los pasaportes de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ni de su asistente, Cristina Álvarez, y que ni siquiera tienen todavía una respuesta de sus defensas, que fueran a las que ambas se remitieron ante el primer requerimiento del magistrado.

El titular de la plaza 41 del Tribunal de Instancia de Madrid pidió a la Unidad de Policía judicial adscrita a los juzgados del Cuerpo Nacional de Policía "las gestiones realizadas y la respuesta obtenida hasta el día de hoy del requerimiento realizado a las investigadas" Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que "hiciesen entrega de los pasaportes expedidos a su nombre".

El oficio policial, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se limita a un escueto párrafo en el que se señala que como ya dijo el 11 de noviembre, el día 7 se dirigió "a las investigadas" y "por parte de las mismas se trasladó a esta Unidad que de tal requerimiento se daría traslado a su defensa jurídica". Añade que "a fecha del presente no se ha recibido respuesta y, por lo tanto, no existe novedad al respecto".

Ningún acta

El magistrado ha incorporado la respuesta a las actuaciones junto con la documentación aportada por Indra en relación con sus agendas. En su respuesta al juez sobre el software del máster de Transformación Social Competitiva, codirigido por Begoña Gómez, la multinacional española asegura que "no existe" en los sistemas del grupo "ningún acta levantada" por sus "empleados [...] relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org".

Añadían que tampoco disponían de actas que, "en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al Grupo Indra) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid".

Por su parte, el centro académico cifra en 113.509 euros los gastos que le supuso el desarrollo del software de la cátedra coodirigida por la esposa de Pedro Sánchez. En varios informes presentados en el juzgado número 41 calcula un coste que "asciende a 108.765 euros", al que suman los gastos de personal.

En octubre del pasado año, el centro académico manifestó expresamente su "interés en la defensa de sus intereses y en el ejercicio de las acciones civiles derivadas de delito, en su condición de Administración Pública", si del procedimiento que instruye el juez Juan Carlos Peinado "resultare responsabilidad penal y civil". En concreto, en lo relativo al delito de apropiación indebida relativo al software desarrollado para el curso de Begoña Gómez que el juez Peinado investiga.