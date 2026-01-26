David Uclés y Antonio Maíllo se retiran de unas jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla que incluían a Aznar y Espinosa de los Monteros

El escritor David Uclés ha anunciado su retirada del cartel de la XI edición del ciclo Letras en Sevilla que se celebra en la Fundación Cajasol y que llevaba por título '1936: la guerra que todos perdimos'. La decisión del autor ganador del Premio Nadal la anunció en un vídeo difundido en redes sociales en el que critica la presencia en el evento del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y del ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Del mismo modo, también se ha retirado el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, invitado a una mesa redonda con otros dirigentes políticos.

La Fundación Cajasol, que acoge estas jornadas sobre la guerra civil coordinadas por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, respondió a este anuncio a través de un comunicado difundo en redes sociales en el que defiende la pluralidad del programa de encuentros que se celebra en Sevilla entre el 2 y el 5 de febrero.

"El programa completo de ‘1936: La Guerra que todos perdimos’ contiene la voluntad de que se escuchen todas las voces y todas las opiniones, en un diálogo que no rehúya el contraste ni la discusión. La Fundación Cajasol abre así sus puertas a historiadores, escritores, cineastas y artistas reconocidos por su obra y su trayectoria académica, que serán los encargados de articular las cuatro jornadas que vamos a vivir: la República, el golpe, la guerra y el final", recoge el comunicado difundido por la Fundación Cajasol.

La Fundación, además, ratifica su confianza en los dos coordinadores de esta edición número XI de Letras en Sevilla, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra: "Siempre han tenido libertad para organizar este evento y seleccionar a los ponentes, sin ninguna limitación o censura. La Fundación Cajasol quiere remarcar su pluralidad y su defensa de la libertad de expresión para que todas las opciones políticas y todas las sensibilidades encuentren su sitio en esta institución, siempre desde el respeto y el fomento del debate serio y riguroso".

En el programa figuran Juan Pablo Fusi, Enrique Moradiellos, Julián Casanova, Fernando del Rey, Manuel Álvarez Tardío o Gutmaro Gómez Bravo. También figura el teniente general Félix Sanz Roldán, que ejerció altas responsabilidades en destacadas instituciones del Estado, y políticos de todas las opciones e ideologías, en su mayoría nacidos después de la Guerra.

Los argumentos de Uclés

En el vídeo difundido en redes sociales por David Uclés, el escritor defiende que su decisión se produce para "ser fiel a sus principios" tras analizar el cartel completo del XI ciclo Letras en Sevilla sobre la Guerra Civil y específicamente la presencia del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y del ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

"Figuran políticos que han hecho zancadillas a valores democráticos y a medidas que nos conforman como una sociedad moderna y empática", resume en el vídeo en el que tacha a Aznar de ser "la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español" y censura que Espinosa de los Monteros "ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión y mi derecho a existir".

A esta decisión se sumaron otras voces como la del coordinador general de IU y candidato de Por Andalucía a las elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, quien asistía a estas jornadas como invitado a una de las mesas redondas: "Me ha impactado negativamente la forma de anunciar las jornadas con un cartel con el título y una relación de participantes que pareciera una especie de 'abajo firmantes' que sostiene la tesis de la equidistancia que sugiere el título".

Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra defienden el programa

Los corodinadores del programa Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra han respondido a Maíllo a través de un comunicado público en el que ponen de manifiesto que "aceptó intervenir en dichas jornadas y que conocía perfectamente la nómina de participantes". ".

Además, han destacado que en las últimas diez ediciones, se han tratado diversos temas de alto interés, con presencia de personalidades de la Historia, la Política, la Literatura, el Periodismo y otras disciplinas sociales. En este sentido, Reverte y Vigorra han sostenido que el "éxito de público" y la repercusión mediática "han sido siempre enormes", y que una de las razones de ese éxito reside en que se trata, a su juicio, de un foro de debates "amplio, ecuánime y sin adscripción ideológica alguna". "Es un espacio donde voces de diversas tendencias y sensibilidades han dialogado siempre en admirable armonía, exponiendo con plena libertad ante el público sus diversos y a menudo diferentes puntos de vista", han mantenido.

En la misma línea han señalado que el escritor David Uclés aceptó la invitación y, "conocía perfectamente la nómina de invitados y moderadores de los coloquios". "Acaba de anunciar, una semana antes, que no asistirá porque entre ellos --una veintena de todas las tendencias políticas españolas-- hay dos personas que, ideológicamente, están en posiciones muy opuestas a las suyas", han aseverado.

Al respecto, ambos coordinadores de las jornadas han recriminado la decisión de David Uclés debido a que lo ha hecho "sin avisar previamente a los organizadores del acto", asegurando de que "se han enterado por algunos medios informativos". Han calificado esta acción como un acto "imperdonable descortesía y un incumplimiento de su compromiso": "Es un síntoma siniestro, revelador, de lo que precisamente Letras en Sevilla pretende poner de manifiesto con esta su XI edición: el sectarismo y la ignorancia de David Uclés", han sostenido.

En este sentido, los responsables de esta nueva edición de Letras han criticado la postura del escritor por ser "un claro indicio" de que hay sectores ideológicos en España que "no desean debates ni razones, sino simplezas demagógicas, trincheras de odio y desprecio que hagan imposibles diálogos, acuerdos o reconciliaciones". "Confiamos en que los posibles lectores presentes o futuros de David Uclés tomen buena nota de todo esto", han concluido.