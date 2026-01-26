Elecciones en Aragón
Directo | Debate 'cara a cara' entre Jorge Azcón y Pilar Alegría por las elecciones de Aragón
Los candidatos de PP y PSOE repiten un cara a cara que no se celebraba desde 2015 con Rudi y Lambán
Redacción
Jorge Azcón y Pilar Alegría tienen el primer debate electoral de las elecciones autonómicas de Aragón del 8F en forma de 'cara a cara' en Aragón TV.
Esta noche, los candidatos a la Presidencia de Aragón de los dos principales partidos, el actual presidente Azcón (PP) y Alegría (PSOE), se batirán en un cara a cara en Aragón TV. Será a partir de las 21.50 horas y durará, aproximadamente, unos 50 minutos, en los que ambos tendrán la posibilidad de contrarrestar sus políticas, de pasado, presente y futuro, para la comunidad.
Será un cara a cara, además, inédito en la última década. El último precedente se remonta al 11 de mayo de 2015, cuando Javier Lambán se enfrentó a la entonces presidenta popular, Luisa Fernanda Rudi, en unas elecciones que a la postre acabarían con el político ejeano, ya fallecido, en el Pignatelli. Era la época en la que el bipartidismo estaba más en duda que nunca, con Podemos y Ciudadanos apareciendo como alternativas reales de gobierno por izquierda y por derecha del tablero político nacional (y aragonés).
No en vano, Rudi obtuvo 21 diputados y Lambán 18 (suelo histórico del PSOE en Aragón), pero formó gobierno con CHA y el apoyo externo de un Podemos liderado por Pablo Echenique que rozó el sorpaso (solo les separó un punto, aunque cuatro escaños).
Desde entonces, los debates pasaron a ser a más bandas, con un bipartidismo herido de muerte. En cualquier caso, Alegría y Azcón vuelven hoy a reeditar aquellos debates a dos, en una retransmisión que también ofrecerá RTVE, que pinchará la señal y la ofrecerá en el canal 24 horas, La 1 en Aragón, Radio 5 y RTVE Play. Se barajó, de hecho, la posibilidad de otro cara a cara específico en la pública estatal, que finalmente fue desechada.
Lo que sí ofrecerá, en este caso, RTVE, será un debate a ocho con las fuerzas que actualmente tienen representación parlamentaria. Será el jueves 29 y en él participarán, además de Azcón y Alegría, Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón–Teruel Existe), Marta Abengochea (IU–Sumar), María Goicoechea (Podemos–Alianza Verde) y Alberto Izquierdo (PAR). Mismo formato que se repetirá, nuevamente en Aragón TV, el lunes 2 de febrero.
